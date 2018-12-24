【袁木逝世】遺體告別式在京舉行　被指「立場堅定、促大局穩定」

12月23日，中國國務院前發言人袁木遺體告別儀式在八寶山革命公墓舉行，中共多位已退休的與現任政治局常委送花圈。 告別儀式當天發放的一份生平介紹中稱，他在六四期間「立場堅定、旗幟鮮明，為促進社會大局穩定作出了重要貢獻。」

李克強、汪洋、韓正、王岐山、胡錦濤、江澤民、李鵬、朱鎔基、吳官正、李長春、俞正聲、劉雲山等人均送花圈。

不過，未能確定中共中央總書記習近平是否送花圈。

在靈堂外，掛有「不忘初心天天埋頭苦幹年年拚搏進取」、「一生任勞任怨鞠躬盡瘁」、「終身著書立說風骨長存」 、「以文報國字字嘔心瀝血句句忠誠擔當」等挽聯。

訃文形容袁木是中共「優秀黨員、久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，「具有堅強的黨性原則、把黨的事業和人民利益放在首位」。

據稱，告別式上發放的生平介紹中提到了袁木在六四時間擔任國務院前發言人的表現，指他「面對嚴峻複雜的國際及國內形勢，他仍深入宣傳共產黨和國家大政方針，以及黨的理論創新成果及改革開放重大舉措」，「做了大量卓有成效的工作，特別是在關鍵時刻，立場堅定、旗幟鮮明，為促進社會大局穩定，作出了重要貢獻」。

六四事件發生後，6月17日，袁木在接受美國全國廣播公司（NBC）記者采訪時表示戒嚴部隊在天安門廣場執行清場任務的過程中「沒有死一個人，沒有軋傷一個人。」此言論引起海外輿論嘩然，袁木妻子在多年之後說這些數字是李鵬當年向袁木轉達政治局常委的決定，責任不在她的丈夫。

（多維新聞）