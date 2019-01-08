【習五點】美政府首發聲　籲大陸「停止壓迫台灣」

大陸國家主席習近平早前在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上表示，不承諾放棄使用武力，這表明「武統」台灣仍是大陸保留的選項之一。 據美國白宮國安會發言人馬奎斯（Garrett Marquis）表示，美國拒絕接受武嚇台灣人民的方案與威脅，並呼籲北京停止壓迫台灣，恢復與台灣民選政府對話，這亦是美方首次就習近平的對台講話發表回應。

習近平在《告台灣同胞書》四十周年紀念會上提出五項對台政策主張。（路透社）

馬奎斯：解決兩岸分歧必須和平

習近平本月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出包括堅持「一個中國」原則、探索「兩制」台灣方案等5項對台原則，並重申不承諾放棄對台使用武力。台灣總統蔡英文隨即回應，絕大多數台灣民眾反對一國兩制，這也是台灣共識。

馬奎斯（Garrett Marquis）則透過白宮國安會發言人官方Twitter表達美方立場，他除了轉載《華爾街日報》報道蔡英文回應的文章外，更表明美國「拒絕」陸方使用武力脅迫台灣人民的方案或威脅。他表示，美國認為任何解決兩岸分歧的方式都必須是和平的，而且必須基於雙方人民意願。美國也呼籲北京停止壓迫台灣，恢復與台灣以民主方式選出的政府對話。

蔡英文早前表示，台灣不接受「九二共識」，亦不會接受「一國兩制」。（資料圖片／中央社）

台方致謝：美國是台灣最重要的盟友

而台灣總統府發言人林鶴明今日（8日）對此表示感謝，並指美國是台灣在國際上最重要的盟友，持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於包括台美在內的區域各方都至關重要。作為國際社會的一員，台灣會持續與美國政府合作，發展更為堅實的夥伴關係，為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。台灣外交部Twitter亦有轉載馬奎斯的貼文，並回應指「非常感謝美國國家安全委員會發言人如此展現關心和友情，使得台灣人民與政府的決心更加堅定。」

台灣駐美代表處亦感謝美國等理念相近的國家發聲，大力支持台灣人民，讓台灣人民更有勇氣堅持自由民主的道路。台灣駐美代表處也重申蔡英文的立場強調，反對「一國兩制」是「台灣共識」，台灣得來不易的民主自由，國際社會絕不容許中國大陸恣意霸凌或踐踏。

（中央社/三立新聞網）