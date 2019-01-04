【習近平對台講話】朱立倫：九二共識和一國兩制「完全是兩回事」

大陸國家主席習近平日前提出兩岸統一的前景與方案，引來台灣方面不少聲音激蕩。除了綠營表明不會接受一國兩制，實則連承認「九二共識」的藍營亦有所反彈。 此前表態參選2020年台灣總統的前新北市長朱立倫沉寂2天後，於今天（4日）受訪表示，「九二共識」和「一國兩制」完全是兩回事，中華民國從過去、現在到未來，都會堅持自由民主不會改變。

朱立倫今天表示，「九二共識」和「一國兩制」完全是兩回事。（中央社）

朱立倫表示，「九二共識」和「一國兩制」完全是兩回事。他說，中華民國從過去、現在到未來，都會堅持自由民主不會改變；對於一個負責任的國家領導人，除堅持中華民國立場外，亦要避免喊衝喊打，「不要讓火車對撞。」

朱立倫說，中國國民黨對「九二共識」的立場清楚，堅持「一中各表」就是中華民國，「中華民國是自由民主，立場不會改變」。

朱立倫表示，兩年多來，兩岸關係愈來愈緊張，「就像兩列火車要對撞，對火車上面的乘客來講，真的很倒楣」。希望兩岸多談經濟少談政治，讓人民日子過得好些。

台北市長柯文哲接受採訪，稱兩岸「叫牌」恐擦槍走火。（ETtoday）

柯文哲：兩岸「叫牌」恐擦槍走火

此外，台北市長柯文哲今天接受媒體訪問時表示，對於習近平講話，國民黨「連反應的勇氣都沒有」。對於蔡英文的強勢回應，柯文哲就表示，他比較注重長期趨勢，擔心兩岸如果「叫牌」會越叫越僵，應該先降低緊張及衝突可能性，「不要以為台海絕對安全，那個擦槍走火還是不得了」。

大陸國家主席習近平周三（2日）在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上，將「九二共識」解釋為「海峽兩岸均堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一」，並大篇幅談及「一國兩制」的台灣方案構想。

習近平的講話在台灣引起廣泛討論。台灣總統蔡英文言辭激烈地回應稱，台灣從來沒有接受過「九二共識」，也絕不會接受「一國兩制」；前總統馬英九則指出，習近平對「九二共識」的看法「與我們有出入」，但基本上方向是一致的。

（綜合報道）