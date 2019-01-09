【有片】台灣托嬰中心爆虐童案：鑊鏟暴打腳底、強塞孩童入鐵櫃

新北市議員張維倩周三（9日）陪同受害者家長召開記者會，揭發新北市某間評鑑甲等的托嬰中心，托育人員對孩童施虐，家長痛訴，托嬰中心在監視器死角將孩童塞入鐵櫃中，還用鑊鏟暴打小孩腳底。 被拍到正面虐童的托嬰中心夏姓主任否認施暴，稱為「情緒失控」和「偶爾為之」。

新北市議員揭托嬰中心虐童

台媒報道，新北市議員張維倩1月9日陪同受害者家長召開記者會，揭發新北市某家評級「甲等」的托嬰中心，托育人員對孩童施虐。

從張維倩提供的監視器畫面可見，一名托育人員粗暴地上下搖晃幼童，強行將幼童塞到櫃子之中，又用鑊鏟暴打小童腳底，視頻中的小童痛哭慘叫，畫面觸目驚心。

受害者家長表示，每月花新台幣2萬多元（約合港幣五千元）送小朋友到托嬰中心，但遭這些托育人員施虐，造成小朋友身心靈受傷，他要求主管單位一定要嚴懲這些不肖業者，給家長及小孩一個公道。

張維倩表示，2歲以下的幼童根本不會用言語表達，為什麼托育人員忍心對他們施虐，這樣的托嬰中心竟然還可以獲得社會局評鑑甲等，她要求社會局立即落實評鑑及不適當托嬰中心的淘汰機制。

當地社會局兒童托育科科長林秀穗隨後表示，將立即啟動調查，並勒令業者停辦，施暴的托育人員也將被依法裁罰。

托嬰中心職員面對虐童調查。（聯合報）

托嬰中心職員面對虐童調查。（聯合報）

涉事幼兒園主任反嗆媒體「你想怎樣？」

社會局周三（9日）前往托嬰中心調查，教育局也派員到場了解狀況。

該中心夏姓主任及幼兒園黃姓園長在調查中，出來面對媒體。夏姓主任也被錄到正面虐童，她敷衍表示，「剛看到的畫面，我只能說對不起是我們的錯。不應該有不當行為發生，就是這樣子」。

媒體追問是否承認有施暴行為？夏姓主任卻表示，「那不叫施暴，那叫情緒失控」。夏姓主任說，因為離職老師行為不當，心裡懷恨才爆料，「我們情緒失控我道歉」。對於小朋友做了什麼讓她情緒失控？她表示，「拒絕回答」，「我只能說抱歉、再見，謝謝」。

而媒體追問現在是道歉了事嗎？卻被夏姓主任反問「那你想怎樣？請你告訴我想怎樣？」

（中時電子報/聯合報/中央社）