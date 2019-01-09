倪明選學歷只列「台灣大學」刪「國立」　陸委會籲勿政治干預

在台灣最高學府國立台灣大學畢業的倪明選，在日前獲選為香港科技大學首席副校長。惟科大的官方新聞稿卻避開台灣大學的全名「國立台灣大學」，「國立」二字被刪除。 對此，台灣陸委會表示已責成駐港機構與校方溝通，表達政府立場。

據了解，科大的新聞稿以「倪教授於台灣大學取得電機工程學理學士學位」來描述其學歷背景，校名並無「國立」二字，英文校名亦為變成「Taiwan University」，沒有「 National」。

「國立台灣大學」變成了「台灣大學」。（網頁截圖）

校方解釋此舉是因為「台灣大學」較為人熟悉，故在新聞稿上採用相關稱號，以便溝通。但翻查資料，倪明選在2010至2014年擔任科大校長特別助理時，校方在官網上的背景資料描述，卻仍有「國立」，英文名稱同樣有「National」，被質疑是自我政治審查。

陸委會回應指，台灣與香港之間文化及高等教育交流密切，希望相關各方應相互尊重，避免政治干擾，以有助持續推進港台關係及各領域交流正向發展。

事實上，近年在涉台事務方面，香港不時有自我政治審查的爭議。例如康樂及文化事務署在2016年3月曾要求糊塗戲班劇團，將演出場刊內監製羅淑燕學歷「國立台北藝術大學」的「國立」二字刪除。

（中央社）