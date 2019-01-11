兩岸春節加班機今年總量不設限　台民航局：已批核528班次

據台灣《中央社》報道，台灣民航局周四（10日）宣布，為應對農曆春節返鄉人潮，已經核覆航空公司申請的總計528班次加班機，其中台籍航空3間共109班，陸籍航空8間共419班。 去年春節前，台灣為抵制大陸開通M503航線的做法，一度打破往年兩岸春節加班機不設總量限制的慣例，宣布不准許中國東方航空及廈門航空合共176班加班機的申請，有台灣民眾返鄉過年受到影響。

去年爆發M503航線爭議後，台灣民航局曾一度限制兩岸春節加班機總量。（聯合新聞網）

農曆春節將至，台灣民航局宣布已確認2019年春節兩岸加班機，依循往年慣例，春節加班機總量不予限制，但大陸部分繁忙機場設限，台北松山機場及上海虹橋機場春節期間則不開放加班機。

台民航局去年曾限縮兩岸春節加班機總量，令到大批在陸台灣民眾無法返鄉過年。事緣去年1月，大陸民航局公布，在台灣海峽中線西側劃設的國際民航M503航線，北上運行及相關銜接航線開始啟用。台當局認為此舉違反2015年兩岸雙方達成的協議，因而表達抗議。

去年1月18日，台灣民航局宣布不准許中國東方航空及廈門航空合共176班加班機的申請，預計受影響未能回鄉過年人次達5萬之眾。大陸民航局對此表示強烈譴責，並指責此舉漠視人民福祉。

（綜合報道）