台灣民調：逾六成人重視經濟影響　不滿意蔡英文執政下兩岸關係

台灣中華民意研究協會上午發表最新民調顯示，六成四對於蔡英文總統執政二年多期間的兩岸關係不滿意，認為兩岸關係「變得比較差」；有六成三民眾認為「提振台灣經濟的發展」最重要，近半數民眾認為，即使中央政府反對，「地方政府應該進行兩岸交流，並提出不同政策主張」。

調查顯示，多數民眾也不看好未來一年蔡政府的兩岸關係發展，四成七認為將和現在差不多，三成六認為會比較差。

去年九合一選舉後，可能形成台灣中央政府與多數地方政府對兩岸關係政策「不同調」的現象，四成六民眾認為，即使台灣中央政府反對，「地方政府應該進行兩岸交流，並提出不同政策主張」，一成四認為「地方政府不應進行交流和提出不同的政策主張」，可見多數民意處於「支持地方政府進行兩岸交流」的立場。

兩岸關係改善，對台灣最大的幫助是什麼？六成三受訪民眾認為是「提振台灣經濟發展」，有百分之九點二認為，「沒有任何幫助」，可知超過半數以上民意認為，改善兩岸關係對台灣經濟發展很重要。

另外，受訪民眾也表達新南向政策不及改善兩岸關係重要：高達七成六受訪民眾認為，大陸市場對台灣經濟發展「有幫助」；多數受訪者比較看好大陸市場的重要性。

至於兩岸關係現狀，四成九民眾認為蔡總統執政二年多以來兩岸關係走向是「維持現狀」，近三成（28.5%）表示「走向獨立」。

台灣中華民意研究協會發表最新民調顯示，六成四對於蔡英文總統執政二年多期間的兩岸關係不滿意。（聯合新聞網提供）

未來應如何改善兩岸關係，受訪民眾認為中國大陸政府應該對台灣展現更多善意，其中最重要的友善行為是「在國際外交上承認中華民國」（39.8%），其次是「向台灣採購農產品和對台灣產品免關稅」（28.2%）。

民眾認為大陸政府最不友善的行為是：國際打壓和軍事恫嚇。三成民眾認為中共對台灣最不友善的行為是「阻撓我國與其他國家建交和出席國際會議」，另有二成六認為是「對台灣實施軍事演習和軍事威脅」。

兩岸在何種條件下，可進行談判？近六成受訪民眾並不清楚，有一成七認為在「國際上相互承認和尊重」前提之下，我可與中國大陸展開有關未來前途的談判，只有3.6%的人認為是在承認「九二共識」下；至於兩岸的長久和平方案為何？三成四表示，可以在「兩岸在彼此承認的基礎上，組成共同體，例如歐盟模式」，是最有可能實現台灣與大陸長久和平的方案，其次是大英國協模式。

多數民眾不看好未來一年蔡政府的兩岸關係發展，四成七認為和現在差不多，三成六認為會比較差。（聯合新聞網提供）

對民調結果，民意協會秘書長莊文忠表示，本項民調是在去年十二月底，即在兩岸領導人空中對話之前，這項調查比較冷靜客觀，也忠實表達對蔡政府領導下兩岸政策的評價和看法。

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