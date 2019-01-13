【有片】台男醉駕高速拒捕　突急剎撞爛警車　再鬧記者：我有人權

莊姓男子今天（13日）凌晨酒後開車，在路上搖搖晃晃，新北市警保安大隊巡邏警車研判有異，二輛警車上前攔查，莊假意減速，隨後卻從夾縫中擦撞警車加速逃逸；警方開啟警報器追趕，莊高速中緊急剎車左轉，導致警車與自己車輛雙雙撞擊橋下牆壁。警方測得莊男酒精含量值每公升達0.61毫克，及後依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。

莊姓男子被保大員警攔查，加速逃逸致車輛自撞。（聯合新聞網提供）

今天凌晨1時許，台灣新北市警保安大隊第一中隊分隊長林興文等8人執行路檢勤務後，駕駛兩架巡邏車返回駐地，行經往板橋方向的台64線上，發現一輛高速行駛且搖搖晃晃的汽車；警員以無線電通報前方不遠處的另一1輛巡邏車攔查，前方警車攔查時，該輛汽車假裝減速配合，卻突然從夾縫中擦撞警車加速逃逸。

警方開啟警報器尾隨在後，隨後目標車輛因緊急高速中煞車左轉，造成車輛及後方警車雙雙撞擊民生路橋下牆壁，員警立即下車將駕駛逮捕，壓制在地，查出身分是50歲的莊姓男子，酒測值達每公升0.61毫克；莊在鬧區上演飛車追逐，媒體聞訊趕到，他還對記者表示「我有人權，不要亂拍攝」。

警方確認莊的車上並無查扣到其他違禁品，訊將依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦；另外，追逐過程中所幸並未波即到其他用路人或民眾，莊本身也沒有受傷，但一位警員因前額擦到爆開的安全氣囊而輕微破皮受傷。