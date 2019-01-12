【有片慎入】台男醉酒瞓馬路　獲暖男圍滿水果籃示警　仍慘遭輾斃

台灣高雄市前鎮區瑞隆路、永豐路口今凌晨1點多發生死亡車禍。曾姓男子晚間跟朋友在永豐路小吃店喝酒，回家途中行經路口走斑馬線，不深酒力，在斑馬線上來來回回轉圈，身形搖晃，最後倒臥斑馬線，路旁水果店店員發現，拿籃子擺在曾身旁警示，未料才剛擺完籃子，就遭行經汽車許姓男子輾過，曾送醫後不治。

【慎入！】事發經過連環圖↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

前鎮警分局交通分隊調查，曾姓男子（48歲）當晚跟朋友在永豐路小吃店喝酒聚會，曾住在保泰路距離事發路口約650公尺，就在永豐與瑞隆路口，曾過馬路，最後不勝酒力倒臥路口。

根據路口監視器畫面，曾姓男子過馬路驚險兩分鐘，曾起初身體搖搖晃晃，之後在路口來回繞圈，最後踉蹌倒臥路口，路旁水果店店員發現，拿籃子擺在曾的旁邊示警，過程中有10多輛車輛發現後，減速慢行，就在水果店店員將籃子擺完後，曾就突然遭汽車輾過；從曾姓男子倒臥路口經過約1分半，就遭許姓男子駕駛汽車輾斃。

警方調查，當時路口紅綠燈號誌正常，肇事汽車駕駛許姓男子（25歲）去年12月因涉及酒駕，酒駕遭吊銷，當時他要開回家，許供稱，沒有注意看到有人躺在路口，周邊籃子以為是掉落物。

死者妻子告訴警方，當晚知道先生外出聚會，有發現怎麼這麼晚還沒有回家，打電話都沒接，外出找尋時，經過車禍現場，之後就接到警方聯繫，趕到醫院，發現先生過世噩耗，情緒悲慟。

警方調查，肇事汽車駕許姓男子駛經酒測後，酒測值為零。死者曾的身上有酒味，檢方今上午相驗；許姓男子涉嫌過失致死罪移送。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】