【高雄愛情產業鏈】總顧問瓊瑤：與韓國瑜從愛情共識談到九二共識

台灣知名編劇──瓊瑤，其所著作的古裝劇是很多人的童年回憶，即使到了現在，兩岸三地的電視台每逢假日都會重播《還珠格格》等劇，待觀眾溫故而知新。 也正因瓊瑤的愛情戲劇令觀眾如癡如醉，新任高雄市長韓國瑜也特地前往台北、拜訪瓊瑤，寄望她能擔任高雄市愛情產業鏈的總顧問，為高雄及韓國瑜打造一套吸引遊客的愛情產業。

高雄市長韓國瑜昨日拜訪台灣知名作家瓊瑤，邀請擔任高雄愛情產業鏈總顧問。（翻攝網絡）

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台灣知名言情小說作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人──瓊瑤於昨（14）晚8點40分在臉書發文表示，與高雄市長韓國瑜有許多的「共識」。

瓊瑤指出，昨日下午，終於見到她崇拜的韓國瑜市長了！還見到他美麗的女兒韓冰，和觀光局潘局長、新聞局長王局長等一行人，她確定義務接受韓市長的邀約，擔任他「愛情產業鏈」的總顧問了。

瓊瑤說，她和韓國瑜從愛河情人橋，談到愛情主題公園，從「在水一方」談到「天作之河」，從夢想談到落實，從愛情共識，談到九二共識，她自言沒想到自己和韓國瑜有這麼多的「共識」。

最後瓊瑤還說：「有朋自高雄來，不亦樂乎！各位親愛的朋友，以後你們談情說愛，請到高雄！」

高雄觀光局長：愛情沒有對錯

不過，由於瓊瑤個人感情婚姻的經歷，有人覺得她是「第三者」，台灣網民對於韓國瑜紛紛表態不支持，就有網民痛批「愛情產業鏈選個小三代言，現在是小三產業鏈嗎？」、「正宮出去、小三進來，高雄發大財」、「我漸漸不支持韓國瑜了」。

當然，對於網友看法，高雄市觀光局長潘恆旭則回應，認為愛情沒有對錯，愛情是每人一生修練的功課，沒有標準答案，而瓊瑤的作品伴隨兩岸三地50年，就是「愛情的代名詞。」

（聯合新聞網）