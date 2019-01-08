韓國瑜將面邀瓊瑤任高雄愛情產業鏈總顧問　已獲口頭同意

高雄市觀光局長潘恆旭今天（8日）透露，高雄市長韓國瑜已和言情小說作家瓊瑤約好13日（下周日）在台北見面，韓國瑜將當面聘瓊瑤擔任高雄愛情產業鏈總顧問。潘恆旭又稱目前瓊瑤已口頭同意擔任該職位。

高雄愛河是韓國瑜發展觀光產業鏈的重點。（網絡圖片）

高雄市長韓國瑜上任後，號稱要全力發展經濟，打造「愛情產業鏈」是他的重要政見，希望能將愛情結合觀光，促進高雄經濟。

潘恆旭表示，瓊瑤作品風靡兩岸三地，她的作品《在水一方》就很經典的傳遞愛河的精神，所以韓國瑜決定邀請瓊瑤擔任愛情產業鏈的總顧問。瓊瑤作品不僅是小說，還變成電影、電視劇，甚至還有電子遊戲，可說是愛情產業鏈中最具體的實踐者和創意家，可以給高雄這個愛情城市非常多的創意。

此外，潘恆旭又稱瓊瑤為其小說改編電影填詞的歌曲《在水一方》正好是愛河的寫照，未來希望瓊瑤能為愛河寫一首英文歌曲，歌名就叫「Love River」。高雄將邀請著名歌手來唱這首歌，希望能紅遍兩岸三地。愛河是高雄的重要旅遊景點，也是韓國瑜發展觀光產業鏈的重點。

高雄邀請曾猛烈批評韓國瑜的林夕任觀光代言人，但林夕未對外回應會否答應。（資料圖片）

邀林夕及鄧紫棋任代言人

高雄以「一月一名人」來推廣旅遊，據台媒報道，一月代言人為白冰冰，二月為陳文茜，三、四月份則定為「香港月」，會邀請填詞人林夕、歌手鄧紫棋任代言人，不過林夕、鄧紫棋均未對外回應。去年的台灣九合一選戰期間，林夕曾經一連三日發表文章談及韓國瑜，更批評韓國瑜是「江湖賣藥的直銷騙子」，指他政策空洞，像柯文哲一樣亂開支票，更警告高雄選民勿把高雄變香港。

（綜合報道）