【國寶外借】出借程序遭質疑　台故宮三任院長互相推諉責任

有大陸網民近日發現，東京國立博物館公告展出被稱為「天下第二行書」的顏真卿真跡《祭姪文稿》，借出該文物的台北故宮旋即引發大陸和台灣網民聲討。 事實上，該館藏到東京展出一事早已在台灣引發爭議，早先就有聲音質疑出借國寶程序是否合規，而其後幾任故宮院長相互推諉，也讓人大跌眼鏡。

大陸網民發現東京國立博物館展出顏真卿真跡《祭姪文稿》，再度引發輿論熱議。（左：視覺中國／右：微博）

去年11月，傳出要將《祭姪文稿》和懷素《自敘帖》借給東京國立博物館展覽時，台網民就質疑，多年未在台灣展出的稀世珍寶竟輕易借給日本，官方亦未舉辦任何公開說明會。台北故宮院方當時回應指，是3年前的院長馮明珠早已談定的交流展，然而馮明珠又表示任內絕未簽署此交流展，「拿出合約來看看」，指出是繼任的前院長林正儀去年5月簽訂。

日方沒有展品回饋

林正儀是2016年5月隨蔡英文新政府上任的院長，2018年7月卸任，繼任者是前院長陳其南。亦即3任故宮院長都捲入這宗國寶外借事件。陳其南事後澄清，就指馮明珠出借文物一事，「故宮小編確實寫錯了」。

此外，大陸官媒《環球時報》就事件向東京國立博物館查詢，獲悉今次展覽是台北單方面借展，日方沒有展品回饋，對展品亦無特別保護措施。

台灣故宮博物院三任院長（左起）：馮明珠、林正儀、陳其南。

故宮院長頻陷爭議 接連遭撤換

事實上，台故宮院長近年來陷入不少爭議。簽訂上述合作案的林正儀由於「重文創而輕文物」、強推「新南向連結」等作為，引起故宮內部不少反彈，而借展政策大為鬆綁也飽受質疑，尤其2017年借展日本的瓷器「青花柳葉鳥紋盤」竟破損於展櫃內，重創故宮形象。加之故宮南院經營成效不彰等問題，林最終在2018年7月內閣改組時，以身體因素為由黯然下台。

陳其南時期則有更多爭議，其甫上任即向媒體表示，由於故宮是一塊跟台灣沒有連結的「文化飛地」，因此要推動「故宮台灣化」以及「土著化」，「遊客來看故宮，不是來了解台灣，而是來了解中國」。他指出故宮一直不被認為是「台灣的故宮」，而是「北京的故宮」，並且「即使主張台獨，也可以尊崇中華文物，甚至把中華文物保存得比大陸更好」。

其次是提出故宮北院閉館整修3年的政策，且傳出文物都將搬遷至南院、並指出要以「三階段」來轉型故宮，引發社會強烈反彈。有台灣學者質疑此舉是要「消滅故宮」，是民進黨政府的「文化大革命」。在今年的內閣改組當中，陳並未受到挽留。

（綜合報道）