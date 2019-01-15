台故宮顏真卿《祭姪文稿》赴日展　網民斥政治獻媚　憂國寶遭損壞

近日，有大陸網民發現，東京國立博物館公告展出被稱為「天下第二行書」的顏真卿真跡《祭姪文稿》，認為台北故宮未經合理程序及提供足夠保護措施，就輕易借出「國寶中的國寶」。 事件引起兩岸網民撻伐，認為展品在運輸過程中必定受損，且質疑台北故宮外借頂級國寶是在「政治獻媚」；不過亦有網民認為「文化無國界」，促進文化交流並無不妥。

大陸網民發布微博，指責台北故宮借出《祭姪文稿》做法不妥。（網上圖片）

事緣有大陸網民發現顏真卿真跡《祭姪文稿》將於1月16日起在東京國立博物館展出，認為《祭姪文稿》是現存最珍貴的中國行書手稿，只此一件，失去就無法挽回，批評台北故宮做法有失考量。

指文物脆弱 運輸必受傷害

《祭姪文稿》經台灣《文化資產保存法》核定為國寶，等級較核定為重要古物的翠玉白菜為高。即使在台灣，顏真卿《祭姪文稿》上次展出是在2008年晉唐書法展；而上次海外展出更是1997年，在華盛頓國家美術館展出。

除了批評借出的做法外，大陸網民亦指出，台北故宮選擇讓一件唐代紙質文物遠赴海外參展，是極其缺乏文物保護風險意識的表現。「這類紙本文物運輸途中受到一點強光潮氣，都可能毀了這件已經面世1400年的稀世珍品。」而據官媒《環球時報》海外版記者查證，台灣方面未對日方做出任何特別保護措施的要求。

《祭姪文稿》是唐代書法家顏真卿少量存世的真跡，被後世譽為「在世顏書第一」、「天下行書第二」，且「天下行書第一」《蘭亭集序》的真跡早在唐代就隨李世民下葬消失於黃土之下。

認為出借日本有辱民族氣節

大陸網民指出，《祭姪文稿》背後承載的忠烈故事可歌可泣，唐玄宗天寶十四年安祿山兵變，勢如破竹般直搗京城，顏真卿堂兄顏杲卿、侄子顏季明奮力抵抗叛軍失敗，被殘忍殺害。顏真卿最後只找到顏季明的頭顱，面對侄子的屍骨揮淚寫下《祭姪文稿》。這樣具有風骨氣節的作品，竟被用來向大肆侵華的日本「政治獻媚」，令網民怒不可遏。

大陸傳媒進一步指出，大陸方面早有出台規定，元代以前的書畫、絲作品是禁止赴海外展出的，「兩相對比之下，真是忍不住一陣唏噓」。不過亦有大陸網民指出，文化交流是正常做法；亦有大陸網民翻出2008年王羲之《蘭亭序》赴日展出的相關報道，認為「兩岸做得都過分」。

事件傳回台灣，有台灣民眾質疑，台方去年5月已與東京國立博物館簽訂合約，惟半年後日方宣傳展出，台北故宮才將外借一事公開，被質疑「先斬後奏」；且日方宣傳幾乎對台北故宮隻字未提，令台灣人感到未受尊重。

大陸網民熱議：

沒有底線的獻媚巴結 一千兩百年的東西，經得起折騰嗎 當初抗日為保護文物，躲開日本炮火做的努力都讓台灣丟進歷史了吧 文化交流有錯嗎？難道全世界文物都要鎖在自己的櫃子裏？

台灣網民熱議：