【封殺華為】仿效工研院　台資策會：禁內部網絡使用華為產品

華為近來遭多國封殺禁用，澳洲、新西蘭、日本及英國等先後響應美國呼籲，以國安問題為由，將華為剔出供應商之列。 在台灣，繼工研院周一（14日）發布通告，以維護資訊安全為由，禁止華為手機和電腦進入內部網絡後，經濟部旗下的財團法人資訊工業策進會（簡稱資策會）今天（15日）亦以同樣理由，宣布禁止內部網絡使用華為產品。

在台灣，繼工業技術研究院後，財團法人資訊工業策進會亦宣布將阻絕內部網絡使用華為產品。（資料圖片）

資策會今天接受台灣《中央社》採訪表示，上周進行設備盤點，已確認核心主機與骨幹網絡，都未使用華為產品。資策會指出，為維護資訊安全，未來採購時亦會遵照政府指示，阻絕資策會的無線內部網絡使用華為相關設備。

大陸電訊設備商華為遭多國以信息安全問題為由禁用相關設備，工研院在昨天（14日）晚間率先發公告指出，若是使用華為手機，今天（15日）中午起無法使用內部無線網絡。工研院指出，供公眾瀏覽的工研院一般官網，並未限制手機和電腦品牌，工研院亦清查過院內單位，並未發現使用華為的電腦和通訊設備。

有台灣半導體廠商對《中央社》表示，台積電等半導體廠多已在廠區內禁用智慧型手機多年。其中在封裝測試部分，不具名日月光半導體員工指出，在廠區內禁用智慧型手機；在組裝代工部分，根據不具名鴻海內部人士指出，產線若有機密保護需要，才會禁用手機，但不會只禁用特定品牌手機。

（中央社）