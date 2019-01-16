台兩歲女童疑因翻倒牛奶被17歲母虐打致死　上百民眾圍警署討公道

台灣「肉圓家暴案」爭議未平，昨日（15日）又爆出另一單令人震驚的虐兒案件。台南一名不到兩歲的女童疑因翻倒牛奶，被母親等人持木條等工具輪流虐打，最終死亡。其母親等人現已被警方拘捕。 消息在網絡傳出後激起民憤，更一度有上百人包圍當地警局，聲稱要為女童「討公道」。

女童前年（17年）7月出生，其生父母去年9月離異，撫養權交給現年17歲的薛姓母親。（網上圖片）

綜合台媒報道，女童前年（17年）7月出生，其生父母去年9月離異，撫養權交給現年17歲的薛姓母親。薛女現時因為失業經濟情況不好，與女兒一同暫住在堂姐租賃的台南市北區社區大樓一個單位內，與其堂姐及何姓堂姐夫同住，他們亦有一名姓李的男友人，經常到其家中作客。

該女童昨日因傷勢嚴重送院搶救，但到達醫院時已經沒有生命跡象。當地警方昨日10時左右接到醫院通報後前往現場，並帶走薛女等人調查。薛女、其堂姐、堂姐夫及李男都承認因女童打翻牛奶瓶，一時氣憤下持木條分別毆打女童。薛女後來發現女兒呼吸微弱，已近昏迷狀態，才馬上坐車將送她到醫院，但最終亦回天乏術。

生母等4人被列為疑犯

事件傳出後引起網民議論，更有網傳消息指，女童「渾身有被尖銳物品刺傷，渾身打到黑青，臉上還有被煙燙」。警方經初步調查後則表示，在案發現場發現有藤條、棍棒等物品，女童雙腳及雙手都是瘀傷，但沒有刀傷和燙傷，懷疑女童生前遭生母等人輪流或聯手痛打致死。目前，警方將薛女、薛女堂姐、堂姐夫及李男都列為涉案疑犯，留置警詢，全案依殺人罪嫌法辦。

另一方面，虐童消息傳出後激起民憤，大批民眾自今晨2時左右聚集在扣押疑犯的警察分局外示威抗議，聲言要為女童「討公道」。人潮最多時曾到達100多人，直到今晨5時許才完全散去。