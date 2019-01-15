【肉圓家暴案】母開腔指虐兒非首次　影片證曾因做功課慢鐵棍施暴

但為何未能阻止丈夫施暴？「原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘」，所以只能忍痛蒐證，只求早日離開家暴的環境，尋求一個母子沒有生命安全之虞的地方安心生活，讓孩子好好成長！

台灣新北市「肉圓辣椒家暴案」受害媽媽對外公開聲明，指控丈夫已經不是第一次酒後情緒失控動粗施暴，雖曾勸對方就醫，卻被拒絕。她還透露，孩子更小的時候便曾哭訴「很想死掉」，讓當媽媽的她心如刀割。

【慎入】「肉圓家暴父」前年10月用鐵條打孩子施暴畫面↓↓↓

聲明全文如下：

首先要謝謝各界的關心以及協助，造成鄰居不便也在此誠心道歉。

但是為了孩子我必須勇敢站出保護他，孩子長期處在暴力之下，在他低年級的時候，孩子甚至對著我哭訴說：為什麼我要生下他，他很想死掉！當媽媽的聽到這樣，真的心如刀割，所以當時有求助學校，也做心理輔導，這幾年陸續還有多次的暴力相向，我花了好多的心力在修復他受傷的心靈。

2016年底，當時家裡裝潢，我們暫住婆家，那時他也一度失控，抓著孩子的領子讓他腳離開地面，當時我制止他，於是他便用拳頭把衣櫥搥破，公婆也都知道這件事。

我事先先跟婆婆溝通，我想好好正視處理我們的婚姻，也請她先不要太急又不了了之，當時婆婆也答應我。於是那晚我和先生談了很久，我說我們可以一起去就醫一起去看心理諮商，我不希望我們之間最後發生不可挽回的遺憾。他說他沒有辦法控制自己的情緒，但也不可能會去看醫生。

當時我們最後的結論是暫時分開來住，他留在婆家、我和兒子回蘆洲住，但過了幾天他卻跑回家，理由是說我婆婆要他回來幫忙整理，而且依然是不願意就醫。我很害怕，很害怕他越來越嚴重，害怕那天真的會有不可挽回的事發生！

2017年10月，孩子寫功課發呆，於是他使用鐵棍打孩子，力道之大三下立刻就瘀青了，還對孩子說不會痛對不對、雖然爸爸說不會痛，但媽媽我的心真的很痛，為什麼不阻止？原因就像這次肉圓事件，若我出聲阻止，下場就是打的更慘，所以我之前不敢出聲阻止，因為我怕孩子會被打得更慘，只能忍痛進行搜證！