【非洲豬瘟】陸港澳班機抵桃園機場　出登機門即進行手提行李安檢

據台灣中央社報道，桃園國際機場防疫升級，航空警察局表示從今天（16日）起，由香港、澳門、中國大陸飛抵桃園國際機場的旅客，一下飛機走出登機橋的登機門時就實施手提行李安檢。

台灣航空警察局又表示，目前從香港、澳門、中國大陸飛抵台灣的班機一天約有112班，將請示並協調警力支援。

桃園國際機場實施入境旅客手提行李檢查。（中央社）

除了針對香港、澳門及中國大陸飛抵台灣班機的新措施外，台灣內政部長徐國勇今天前往桃園國際機場視察非洲豬瘟防疫工作時表示，內政部已經決議採購X光機以全面檢查入境旅客的手提行李，也要求警政署與航空警察局增補90名航警員額。對於X光機何時採購完成與人力配置等問題，徐國勇表示會以最快速度進行。

台灣內政部長徐國勇（前中）16日視察桃園國際機場旅客手提行李安檢情況，發現有旅客主動丟棄小香腸及飛機上的肉乾零食。（中央社）

有鑑於非洲豬瘟疫情，加上農曆春節將至，屆時將有大批旅客入出境。徐國勇今日上午前往機場視察防疫工作，同時也檢視移民署規劃的「333春節疏運方案」，要求相關單位在春節期間也要做到防疫工作滴水不漏。

自去年8月遼寧爆發首宗非洲豬瘟以來，疫情在中國大陸有持續擴散的跡象，至今已有24省（直轄市、自治區）爆發疫情。