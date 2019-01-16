台灣海基會回應福建金馬「四通」：不是地方說的算

福建省長唐登傑14日（周一）表示，今年將推動與台灣的金門、馬祖「通水、通電、通氣、通橋」（四通）。金門縣長楊鎮浯目前也已向台灣當局提出申請，預計本月下旬赴福建洽談。 台灣海基會今天（16日）重申，海基會才是受政府委託的兩岸談判機構，這些議題也不是地方政府說的算。

去年起金門自福建晉江引水。（網絡圖片）

海基會發言人管安露表示，陸委會於昨日（15日）已透過新聞稿強調，福建與金門、馬祖「通水、通電、通氣、通橋」的議題涉及台灣中央職權，須由中央政府全盤衡量及審慎評估。這些議題不是地方政府說的算，海基會尊重陸委會的說法。

台灣海基會發言人管安露表示，福建與金門、馬祖「通水、通電、通氣、通橋」的議題不是地方政府說的算。（資料圖片）

陸委會昨日又指出，中共總書記習近平及福建省長唐登傑所提的「應通盡通」或「通水、通電、通氣、通橋」等議題，都是以「統一」為前提，並存在分化台灣的意圖，沒有正視中華民國存在，也沒有尊重台灣民主制度。對此，陸委會呼籲中國大陸，若真心推進兩岸經濟合作制度化，就應該正視中華民國台灣存在的事實，並且由政府或政府授權的公權力機構坐下來談，才能真正達成兩岸經貿互利互惠，共享發展。

海基會：希望縣市政府尊重中央職權

對於國民黨主席吳敦義有意在時機成熟時，率藍營15縣市首長訪問北京，管安露回應稱，縣市政府當然可以赴陸交流，但不可以簽署協議，且對方口頭承諾也可能無法徹底落實。

管安露強調，海基會是兩岸條例唯一授權機關，也只有海基會與中國大陸海協會簽署的協議才能給人民保障。希望縣市政府尊重中央職權，交由海基會處理。

（中央社）