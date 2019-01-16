【非洲豬瘟】國台辦：陸疫情通報及時公開透明　台政府勿「甩鍋」

大陸非洲豬瘟疫情持續，台灣政府對此作出不少因應措施和宣導。不過亦有政客指出，非洲豬瘟疫情是「大陸對台灣發起的生化攻擊」，認為大陸故意讓非洲豬瘟疫情向台灣輸入。 大陸國台辦主任馬曉光今天（16日）在記者會上就此表示，大陸疫情通報及時、公開、透明，受到國際肯定。在疫情防控方面，台灣政府應做好份內事情，而不是借題發揮，向大陸「甩鍋」，做政治文章。

國台辦發言人馬曉光指，大陸爆發豬瘟以來，疫情防控措施和成效受到國際肯定。（示意圖／視覺中國）

馬曉光說，大陸方面始終按照「及時、公開、透明」的原則發布疫情，及時通報予世界動物衞生組織等國際區域組織。台灣作為世界動物衞生組織的成員，可以通過既有渠道獲得相關訊息，不存在任何障礙和限制。

他進一步指出，臨近台灣的福建省嚴格落實疫情報告、檢測排查、檢疫監督、限制疫區生豬及其產品調運、生豬屠宰監管等各項防控措施，果斷處置疫情，嚴防疫情擴散。莆田市城廂區、三明市尤溪縣、南平市延平區等地疫情都得到有效處置。

他續指，福建省還組織全面排查，加強檢測沒有發生疫區的地區，但沒有在上述區域之外發現非洲豬瘟疫情。在防控疫情方面，執政民進黨應該做好自己份內的事情，而不是借題發揮，向大陸「甩鍋」，做政治文章。

（國台辦）