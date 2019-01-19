【有片】台麥當勞廣告遭指「挺台獨」　陸麥當勞「深感遺憾」

台灣麥當勞日前推出的一則廣告影片中，出現一張寫有「國籍：台灣」字樣的准考證，被指「挺台獨」後下架。大陸官媒《人民日報》旗下的《海外網》報道此事並引用學者說法呼籲「堅決依法處置」，引來陸網民「抵制麥當勞」聲音。不過亦有人指出兩岸的麥當勞現已完全不是一家公司，「所以應該把矛頭指向台灣的麥當勞」。 大陸麥當勞今天（19日）凌晨在大陸官媒《環球網》相關微博下回應指，對麥當勞台灣市場廣告的把關不嚴、引起誤會，深感遺憾，並稱「始終堅持一個中國的立場，堅決維護中國主權和領土完整」。

台灣麥當勞廣告中出現「國籍：台灣」字樣，遭指挺「台獨」後被下線。（影片截圖）

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台灣麥當勞1月6日在YouTube上傳一則滿福堡（大陸稱「麥滿分」）的廣告，內容為3個考生因吃了麥當勞漢堡，而在考試中獲得運氣、反敗為勝。其中一則廣告中，鏡頭停留在一張准考證上近2秒時間，而准考證上有著「國籍：台灣」的字樣，引發大陸網民熱議。有網民認為麥當勞「挺台獨」，揚言抵制。

大陸麥當勞今天（19日）回應指，「該廣告由台灣廣告公司代理，旨在為考生加油。對於廣告公司在視頻背景上把關不嚴，引起誤會，我們深感遺憾。我們始終堅持一個中國的立場，堅決維護中國主權和領土完整。目前，該視頻已經下線，感謝社會各界的關注監督。」

兩岸麥當勞分屬不同公司

台灣麥當勞則回應事件指出，「吃滿福保好運」系列網絡微電影，於學測（台灣的大學入學考試之一）前「拜拜求好運」的旺季在YouTube頻道播映，原定計劃播出2周，上架和下架均依照原計劃執行。影片主要希望以輕鬆逗趣的方式為考生紓壓，同時透過滿福堡「吃滿福，保好運」的意涵，為考生集氣加油。

事實上，大陸和台灣的麥當勞並非同一間公司。2017年1月，大陸中信股份、中信資本和凱雷投資集團與麥當勞簽署中國大陸及香港業務的收購協議，並設立「金拱門（中國）有限公司」成為麥當勞在中國大陸的唯一特許經營商，大陸中信股份和中信資本共同持有52%的股權，麥當勞僅持有20%股份。台灣的麥當勞則是於2017年4月，由國賓飯店總經理李昌霖買下經營權。

值得一提是，台灣的學測准考證從未包含「國籍」欄位，2018年起更取消學測准考證，台灣麥當勞此次影片中的「108（2019）年准考證」其實並不會存在。

（中央社／聯合新聞網）