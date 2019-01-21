【網紅墮崖】台「比堅尼登山客」疑遇大雨凍死　上月斷崖失足受傷

有「比堅尼登山客」之稱的36歲台灣吳姓女山友獨自挑戰高難度登山路線「馬博橫斷」，卻在盆駒山附近發生墜谷意外，打衛星電話求救43小時後被發現身亡。消防局指出，她可能因為山區低溫加上大雨而凍死。 據了解，去年12月底她也曾在某處斷崖失足滑落幾米，其下半身傷痕累累、瘀青嚴重。她當時自言「撿回一命」，沒想到短短1個月後就發生致命意外。

有「比堅尼登山客」之稱的36歲台灣吳姓女山友獨自挑戰「馬博橫斷」，卻在盆駒山附近發生墜谷意外身亡。（G哥比基尼的高山足跡Facebook圖片）

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女死者全名吳季芸，得年36歲，生前爬山登頂時喜歡穿比堅尼拍照留念，因此被山友們稱為「比堅尼登山客」。她在Facebook上創建了「G哥比基尼的高山足跡」（按：比堅尼台譯「比基尼」）專頁，發布自己爬山登頂時自拍的比堅尼照片和行山經歷，吸引不少網友關注留言。

據了解，吳季芸本月11日獨自從南投縣信義鄉東埔入山，規劃攀登八通關、盆駒山、無雙社等地點，原本計劃24日下山。本月19日，她撥打衛星電話求救指出，其在盆駒山一路段摔落約30米山谷，雖然意識清醒，但下半身無法動彈。

未有申請登山許可

經過43小時搜救，搜救人員今天12時左右成功發現吳季芸，但她已身體凍僵且明顯死亡。消防局人員指出，由於山區大雨加上低溫，判斷她可能是因為失溫凍死。由於山區天氣狀況不佳，要等到天氣許可，才能用直升機將吳季芸遺體吊掛下山。

南投縣警察局則指出，未接到吳季芸的登山申請，也沒有申請入山許可，所以是違法登山。

去年12月底，吳季芸也曾在某處斷崖失足滑落幾米，並上載下半身傷痕累累、瘀青嚴重的照片到Facebook，不少網民留言鼓勵。（G哥比基尼的高山足跡Facebook圖片）

上月失足後曾稱「撿回一命」

吳季芸生前曾在Facebook統計，自己一年有約三分之一的時間都在山上。據稱她每次攻頂都會換上比堅尼拍照留念，原因就是她跟朋友打賭輸了。這4年來她成功挑戰百岳，至少已換過97套比堅尼。

去年12月底，吳季芸也曾在某處斷崖失足滑落幾米，並上載下半身傷痕累累、瘀青嚴重的照片到Facebook，得到不少網民留言鼓勵。她當時寫道，自己「撿回一命」，「朋友看到我滑落的地方、被卡、卡後再重裝爬到安全的路。爬的時候，我真的很希望突然天降奇兵解救我。沒抓踏好真的就會直接重摔落。衛星電話打出去哭十分鐘不是哭假。」