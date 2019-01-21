台女網紅「比堅尼登山客」獨攀高峰　墮20多米山谷受傷被困3天

有「比堅尼登山客」封號的卅六歲台灣吳姓女登山客，本月十一日未經申請從南投縣東埔入山，獨攀馬博拉斯橫斷縱走，原訂廿四日下山，未料在盆駒山附近失足墜谷受傷，下半身無法動彈，前天以衛星電話向外求援；消防隊昨天展開救援，但氣象不佳無法空勤救援，地面部隊最快今天才可抵達事故點。

吳姓女山友熱愛登山並換上比堅尼或其他性感衣着自拍（點圖放大）↓↓↓

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台灣消防局和玉管處調查，「馬博橫斷」路線並未對外開放，且不接受山友申請入山，吳女也未提出申請，是「爬黑山」的違規行為；目前救人優先，待救援工作告一段落後，將依「國家公園管理法」開罰三千元。

據調查，吳姓女山友熱愛登山，攻頂後曾經換上比堅尼拍照留念，結合高山景致拍下不少照片，且樂於對外分享，因此被山友稱為「比堅尼登山客」，在登山界小有名氣，正反評價不一。吳姓女山友預計挑戰「馬博拉斯橫斷縱走」，十一日從東埔入山，經八通關、盆駒山、無雙社，廿四日從郡大林道下山；前天下午他打衛星電話給友人，表示自己在盆駒山墜谷無法動彈，友人立即向南投縣消防局求救。

吳女失足地點需約兩天腳程才能趕到，消防局昨天上午八點派遣地面搜救隊，同時申請黑鷹直升機空勘，希望迅速將搜救人員載送至事故點，但因氣象不佳，午後再派另一組搜救隊挺進。

吳姓女登山客墜谷，空勤總隊昨派直升機救援，但天候不佳，起飛後折返。 （消防局提供）

南投縣消防局第三大隊隊長林正宜說，第一梯次搜救隊預計最快今天上午抵達事故點，只要天候狀況允許，立即申請直升機趕往載送救援。

玉管處副處長林文和說，吳女從信義鄉東埔入山，取道八通關經馬博橫斷、盆駒山、南三段自郡大林道出山，路線總長度不到一百公里，雖非長距離行程，但沿途山勢險峻、許多路段有斷崖，全程高難度考驗，攀登至少都要十餘天以上，獨攀是十分危險行為。

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