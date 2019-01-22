謝長廷被爆與高層溝通不順　台灣駐日副代表遭撤換

經2018年九合一選舉後，台灣與日本關係出現變化，而駐日代表謝長廷政治色彩強烈，政治「輩分」高，還不時傳出與台灣國安高層產生摩擦。 為此，據台媒今（22）日報道，台灣駐日人事有異動，副代表郭仲熙突遭撤換，改由駐斯威士蘭公使蔡明耀接任。

作為台灣駐日的「總」代表謝長廷，卻被爆與官方高層溝通不順。（VCG）

據《聯合報》消息指出，將接任駐日副代表的蔡明耀，過去曾擔任台日關係協會秘書長派駐東京，對日本外交事務嫻熟，但台灣原本駐外輪調是以3年或6年為單位的慣例，而郭仲熙到任4年突然遭到輪調，引起議論。

一位不具名官員表示，日方認為與蔡英文政府「一直沒有順暢的溝通管道」，蔡政府台日政策層面多由國安高層負責，但謝長廷專注於地方城市交流與經貿文化領域，不但與蔡政府期待有落差，加上謝的政治輩分高、色彩又強烈，讓國安高層也無能為力。

鑒於此，台灣立委江啟臣執疑，「作為駐外代表，本該扮演台灣政府與之溝通、傳達政府的角色。但，台灣的駐日代表，卻經常請公假回台參與選舉事務，一個自毀駐外單位官箴的代表，竟然繼續安然無恙、高枕無憂？這樣是在接地氣嗎？」

也有評論稱：「這是什麼邏輯？既然溝通不良，該換的應該是駐日代表謝長廷才對，而不是副代表。」

但對此輪調，台灣外交部發言人李獻章表示，輪調原則可因業務需要提前或延長，郭仲熙是因業務需要予以調部，是正常職務輪調。

（聯合報、TVBS新聞網）