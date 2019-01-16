《祭姪文稿》借展日本　安倍母親到場觀賞　謝長廷：台日關係友好

台北故宮出借唐代書法名家顏真卿「祭姪文稿」給東京國立博物館今日（16日）開幕，而在昨天（15日）開展前夕的預覽會上，日本的書道名家峰擁而至，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子也到場觀賞。 台灣駐日代表謝長廷參觀後稱，《祭姪文稿》借展日本，表示台日關係友好。

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台灣聯合新聞報道，台灣駐日代表謝長廷15日下午應邀前往開幕典禮剪綵，他在觀賞完後讚嘆，顏真卿「祭姪文稿」已有1400年歷史，保存至今宛如奇蹟，彷彿有神佛加持。

謝長廷表示，這些作品連在台灣都不容易看到。據他了解故宮的規定每次展出展期不能超過42天，展示過後要修養3年，顏真卿「祭姪文稿」已經十年沒展出，這次展覽非常難得，也表示台灣與日本關係友好。

對於展前的一些紛爭，包括有大陸書法家批評故宮不應該出借重要文物，文物展一次傷一次。謝長廷表示，顏真卿「祭姪文稿」出借的交涉已經進行了好幾年，從2015年左右便開始談，這類專業的展覽都須要很長時間溝通，包括各種技術問題合作。

另據報道，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子當天也到場觀賞。謝長廷說，他事先並不知道安倍洋子會出席，這也顯示日本的書道盛行，相信這次展覽定會吸引很多人。

主辦展覽的每日新聞社會長朝比奈豐表示，經過不斷的說明，終於「超越政治」地辦成這次的展覽，許多日本書法展都引頸企盼，相信這次看展的人數可達前次創最高紀錄的王羲之書法展之1.5倍。

大陸網民發布微博，指責台北故宮借出《祭姪文稿》做法不妥。（網上圖片）

《祭姪文稿》是現存最珍貴的中國行書手稿，借展日本一事此前在兩岸引發巨大爭議。有大陸網友認為，台北故宮未經合理程序及提供足夠保護措施，就輕易借出「國寶中的國寶」，展品在運輸過程中必定受損，且質疑台北故宮外借頂級國寶是在「政治獻媚」；不過亦有網民認為「文化無國界」，促進文化交流並無不妥。