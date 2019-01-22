美國防部前官員：應邀蔡英文至美國國會發表演說

在兩岸情勢加劇之際，美國《國會山莊報》（The Hill）於21日刊出美國國防部前官員博思科（Joseph Bosco）的投書，他以〈應邀請台灣的蔡總統至國會發表講話〉為題，呼籲美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）向蔡英文發出邀請函，請其赴美國國會發表演說。

美國防部前官員在《國會山莊報》撰文，主張邀請蔡英文到美國國會發表演說。（網頁截圖）

博思科在2005年至2006年擔任美國國防部中國事務主任，2009年至2010年為亞太地區人道主義及救災部門主任，目前為全球台灣研究中心（The Global Taiwan Institute，GTI）顧問委員會成員。

自從習近平於本月2日發表了對台演說後，博思科便在《國會山莊報》（The Hill）發表評論，認為川普應該在2019年重新展現美國協助捍衛台灣主權的決心，並誓言在任何條件下都會助台抵禦外來侵略。

「是時候將美台關係提升另一個層次」

博思科表示，中國國家主席習近平在新年伊始便對台灣發出恫嚇，「台灣若不『和平地』服從中共的統治，北京就會使用武力達成統一」，巧合的是，當時特朗普在前一晚，簽署了2018年《亞洲再保證倡議法案》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA），重申支持美國與台灣間政治、經濟及安全的合作，包括出售武器、台美高層互訪等等。

博思科強調，美國國會與特朗普是時候透過實踐《台灣旅行法》，將美台關係提升到另一個層次，確立《台灣關係法》對台灣民主安全的保障，並終結對台灣的外交孤立，「國會應樹立典範，邀請蔡英文發表聯席演說，給予她與台灣人民應有的榮耀與尊嚴。」

博思科表示，邀請支持民主、自由，人權的世界領袖演說，是美國國會的傳統。他還指出，裴洛西作為美國史上首度擔任眾議院議長的女性眾議員，這屆眾議院女議員人數也創歷史紀錄，她是特別適合接待亞洲目前唯一女性元首的人選。

美國第一位女眾議院議長裴洛西。（翻攝網絡）

指美國應克服中國的施壓

另外，博思科也談起了兩岸與美國關係驟變的1970年代，他表示卡特（Jimmy Carter）總統1979年承認了中華人民共和國，答應斷絕與台灣的正式外交關係，使得美國參眾兩院的國會議員震怒不已，並且幾乎一致通過《台灣關係法》取代《中美共同防禦條約》。

博思科說，若美國國會向蔡英文致函邀訪，中國當然會感到憤怒，但美國是時候「克服數十年來中國在台灣議題上所表達的不滿與施壓」。

（中國時報）