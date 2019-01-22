台文化部長鄭麗君遭藝人掌摑　傳因推動「去蔣化」

台灣文化部長鄭麗君今（22）日出席關懷演藝人員春節餐會，依照往例逐桌敬酒致意時，卻突然被台灣資深藝人鄭惠中打了一巴掌，讓鄭麗君非常錯愕。 據悉，藝人鄭惠中疑似不滿鄭麗君同意「去蔣化」，才會失控打人。

據台媒《鏡周刊》影片，鄭麗君與台灣資深藝人陳松勇說話到一半，剛抬頭就被一旁的鄭惠中用力搧了一巴掌，鄭麗君當下用手摀臉，一臉錯愕說：「怎麼會這樣子。」而鄭惠中打完後隨即轉身離開，之後鄭麗君頂著未消的巴掌印繼續敬酒，可見鄭惠中當時下手力道之大。

據了解，鄭惠中因不滿鄭麗君同意去蔣化，因此現場才失態打人。對此，承辦單位華視回應：「鄭惠中藝人後來有來跟大會表示道歉，一切純屬她個人行為。」

而鄭惠中接受訪問仍怒氣未消，透露原因是鄭麗君推動廢除中正紀念堂，「我本來想賞她兩巴掌，想了好幾個月」、「難得她今天來我一定要做這個動作，我只賞她一巴掌，真的太便宜她」，「這種人，我打她只是算是剛好而已」。

台灣資深藝人鄭惠中，過去因面容姣好，推出性感寫真集。（資料圖片）

年約67歲的鄭惠中曾為中視簽約歌星，當年藝名為鄭心儀，每天晚上在台灣知名國賓等各大飯店駐唱，由於白天時間較為空閒，她加入了女義警隊，處理行政勤務。2006年台北市舉行消防節慶祝大會，她曾出席接受當時市長馬英九表揚。

據台灣文化部最新消息指出，「鄭麗君認為，很遺憾的，餐會席間我在跟資深藝人等前輩一一問候時，突有一位不認識的女士上前攻擊我，麗君雖被嚇到，但請各位朋友不用擔心，也謝謝現場許多資深藝人前輩即時給予安慰。」

鄭麗君強調，始終相信，自由民主是臺灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，我們期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見。麗君個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害。

同時，鄭麗君呼籲，台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為。