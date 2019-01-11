台文化部長鄭麗君宣布將離任　曾限制陸書出版引爭議

在台灣，隨著行政院長賴清德內閣今天總辭，文化部長鄭麗君亦在Facebook上宣布將離開政府團隊，重新回到民間。 鄭麗君在任文化部長期間，曾爆發文化部嚴審大陸出版品爭議；2018年金馬獎頒獎禮上，台灣導演傅榆圍繞兩岸議題發表言論引發爭議，鄭麗君也堅定表達支持。

台灣文化部長鄭麗君自2016年5月20日上任。（中央社）

賴清德今天上午召開臨時院會，率內閣總辭。鄭麗君隨後在Facebook發文指出：「希望值此總辭之際，離開政府團隊，重新回到民間，以自己的方式持續為台灣盡一份心力。」她表示，九合一選舉後曾兩度向行政院長賴清德請辭，「如今，我依然認為自己在文化部的階段性任務已完成」。

鄭麗君說，「歷史不是一個人往前走一百步，而是一百個人往前走一步。」她擔任文化部長的2年7個月，放在歷史長河裏微不足道，但還是在大家的陪伴下「往前跨一大步，開拓了文化治理的新視野。」

鄭麗君表示，這些攜手努力、爭論思辨、克服困難的點點滴滴，是她從政至今最大的收穫，一如她接任文化部長時所預期的，「這是個『幸福的挑戰』，感謝你們和我一起促成改變」。

推動「去蔣化」 遭批傷害族群情感

鄭麗君2016年5月20日起任文化部長。2018年5月，文化部寄公文給多個圖書公會、協會，要求轉知各出版社，出版大陸書籍須依相關辦法送文化部審查並經許可，違者處分。事件引起廣泛爭議，被指責是抹殺言論自由。鄭麗君事後承認發函有欠周全。

2018年11月，在金馬獎頒獎禮上，台灣導演傅榆圍繞兩岸議題發表言論引發爭議，被大陸網民斥責為「台獨」。鄭麗君隨後在Facebook發文堅定表達對傅榆的支持，並表示「這裡是台灣，不是『中國台灣』。」

鄭麗君任內最大的爭議，當屬推動中正紀念堂轉型「去蔣化」。她宣布將中正紀念堂內有關蔣介石的文創商品下架、停播蔣公紀念歌，遭批評傷害族群情感、扼殺觀光商機。

（綜合報道）