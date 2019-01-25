【李明哲案】海基會：李凈瑜一月赴陸探夫再受阻　陸方未說明理由

台灣海峽交流基金會發言人管安露今日（25日）證實，湖南赤山監獄一月再度拒絕李明哲妻子李凈瑜探監申請，且未說明拒絕理由。

據台媒《中央社》報道，管安露表示估計由於農曆新年將至，大陸交通量龐大，且獄方人手可能不足，近期探監或許因此受到影響，希望春節過後能有所改善。海基會將持續協處家屬，並向獄方關切有關情況。管安露也再次呼籲陸方，應保障當事人與家屬應有的基本權利。

台灣非政府組織工作者李明哲2017年11月被中國大陸以「顛覆國家政權罪」判刑5年，關押在湖南赤山監獄。李凈瑜自去年9月過後，數次申請探監被拒，直到12月才得以探視到李明哲，卻發現李明哲身體狀況不佳，暴瘦20多公斤，且帳戶一度遭凍結不能添購食物、衣物。但經過海基會與當地台商協會向獄方多次關切，李明哲獄中帳戶近日已解凍，添購食物、衣物已無問題。

李明哲的妻子李凈瑜（右4）12月24日召開記者會，控訴丈夫在獄中遭受非人道待遇。（中央社）

李凈瑜上個月舉行記者會表示，丈夫在獄中遭受非人道待遇。之後，大陸國台辦發言人馬曉光曾在記者會上批評李凈瑜「罔顧事實，蓄意散布不實之詞，背後有其不可告人的政治目的，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾」。當時有熟悉兩岸事務人士分析，大陸措詞強烈，不利家屬未來探視申請，李凈瑜赴陸恐面臨更多困難。