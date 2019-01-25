【普悠瑪出軌】賠償金加至過千萬但拒認「重大事故」　家屬不接受

台灣普悠瑪出軌事故將滿百日，交通部24日舉辦第四次協調會，這是交通部長林佳龍上任後首度與家屬會面，雙方達成8項結論，包含儘速成立運安會重啟調查、行文宜蘭地檢署公佈通聯紀錄與錄音檔等，林佳龍更主動提高賠償金2成，但家屬並未接受，針對台鐵是否承認事故為「重大過失」，雙方也未達成共識。

10多名家屬在立委黃國昌、劉櫂豪陪同下出席，會議長達3個半小時，交通部長林佳龍、政次王國材、台鐵局長張政源等人皆出席，台鐵局原建議賠償金比照大里事故950萬元（約241萬港元）加物價調整13％為1075萬元（約273萬港元），但家屬不滿、認為普悠瑪事故為政府「重大過失」，不應比照大里事故，林佳龍主動提出應考量事件重蹈覆轍，建議再加兩成並加喪葬費為1320萬元（約335萬港元），但家屬並未接受。

家屬主張，從1991年造橋事故判讀ATS故障、2006年耗資39億（約9.9億港元）購買ATP，2007年啟用，同年卻因司機趕點關閉ATP而發生大里事故，台鐵明知關閉ATP「會致人於死」，卻放任普悠瑪6年未裝遠端監控，認為普悠瑪號「只有人為疏失，沒有設備疏失」，要求交通部、台鐵局承認普悠瑪事故為「重大過失」。

台鐵普悠瑪2018年10月21日宜蘭出軌翻側，造成多人死傷（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

林佳龍表達是否為重大過失涉及責任認定，對此，家屬一度無法接受並批評「我們家人坐上車有錯嗎？你的表現讓我們覺得在上法律課。」林佳龍強調，「我是一個有溫度的人，我不希望以冰冷的法律來處理」，王國材則補充，由於法律上若犯重大過失可由公務員賠償，目前有10名公務員被告，是否有過失仍須等司法程序。

此外，家屬無法接受交通部處分，認為交通部將台鐵局三位前局長記過，對已退休、轉職之前局長不痛不癢，要求主動移送監察院，立委黃國昌進一步指出，他點名「范植谷現在憑什麼董事長？周永暉憑什麼當觀光局長？」兩人至今沒有出來道歉。不過交通部並未直接允諾送監察院，最後以「家屬要求」列入會議結論。

家屬也認為，事發後交通部、鐵道局、台鐵局多次對外說明不正確資訊，要求公開道歉。王國材主動道歉表示，確實在過程中台鐵局曾提供錯誤訊息，包含台鐵局長回答不正確、鐵道局資料不正確等，有時來自基層提供資料有落差，讓首長對外發言不正確，「非常抱歉」，但家屬認為應再召開記者會或公開道歉。

交通部與家屬八項結論如下：

第一、家屬要求行政院儘速成立運安會，交通部允諾全力配合，協助重啟事故調查，釐清真相及責任。 第二、第三次懇談會結論第三、四點，有關列檢通報記錄單的過程、訊息來源等疑點詳細調查，並於1月31日前回應。 第三、台鐵總體檢結束後，交通部建請行政院，儘速成立台鐵改革推動小組。 第四、家屬要求交通部追究台鐵局前三任局長責任，主動移送監察院。 第五、針對交通部、台鐵對外發言及提供的不正確資訊，交通部公開道歉。 第六、台鐵局於1月25日前正式行文宜蘭地檢署，請求提供事發前司機員完整不間斷通聯紀錄及錄音檔，如反對請表明理由。 第七、於1月31日前公布司機接受行政調查過程完整錄音檔。 第八、家屬建議，金管會研議保險法107條修正，排除重大交通事故。

台灣交通部長林佳龍與普悠瑪罹難者家屬懇談會，討論賠償問題，在入口處一一向家屬致意。（聯合新聞網提供）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】