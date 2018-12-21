【普悠瑪出軌】台鐵局17人遭懲處　前3任台鐵局長皆被記過

今（2018）年10月，台灣鐵路發生嚴重事故，造成18人死亡、215人輕重傷。 台灣行政院調查小組今日（21日）公布調查事實、原因及問題改善建議報告，行政懲處包括台鐵局副局長到主任等相關督導主管17人，還有追溯前3任台鐵局長范植谷、周永暉及鹿潔身列入追究責任的名單，懲處從大過到小過不等，其中，已辭職退休的鹿潔身將會被記大過。

台鐵普悠瑪列車10月21日發生出軌事故，造成逾200死傷。（王譯揚攝）

台灣行政院行政院調查小組提出普悠瑪事故的最終報告，台鐵局長張政源在記者會中報告懲處建議名單共17人，層級包括副局長、處長、副處長、科長、段長、副段長、主任等相關督導主管17人，依情節輕重，最高記一大過，加上調職處分。

張政源表示，因為後續還需進行考懲程序，因此今天未能公布具體詳細名單，預計28日完成程序。另外，事故司機員尤振仲等10名人員，正在配合司法調查程序，因此不在這波行政責任懲處名單內，等司法調查完成後再研議處理。

普悠瑪列車事故釀成嚴重死傷，10月25日台鐵局長鹿潔身請辭獲准。（中央社）

交通部代理部長王國材也記者會中宣布，將追溯懲處前3任台鐵局長范植谷、周永暉及鹿潔身，從大過到小過不等，其中，事故後已辭職退休的鹿潔身將會被記大過。

總價近120億元新台幣的19列普悠瑪曾數度流標，2010年在台鐵前局長范植谷任內由住友商事得標，2012年開始交車，范植谷在2014年升任交通部次長，今年7月卸任後，現為財團法人中國驗船中心董事長；而在2014年12月周永暉擔任局長任內，則再增購普悠瑪，周永暉2016年9月轉任交通部觀光局長，由鹿潔身接任，今年10月21日發生普悠瑪事故後，鹿潔身請辭退休。

（綜合報道）