【非洲豬瘟】蔡英文視察海巡隊：防範疫情要「做最長遠作戰準備」

台灣總統蔡英文今天（26日）前往海巡署布袋海巡隊視察，對於非洲豬瘟疫情的防範，她期盼海巡人員要以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，做最長遠的作戰心理準備。

蔡英文視察海巡隊時指出，台灣防範非洲豬瘟疫情，要做最長遠作戰準備。（中央社）

蔡英文除慰勉海巡人員辛勞外，亦針對非洲豬瘟防疫工作指出，防疫沒有空窗期，並頒發「春節加菜金」。她說，春節假期來臨，防疫沒有空窗期，海巡人員仍要排班持續執行任務，並把握3點原則：從最嚴謹的態度、最高的防疫標準，做最長遠的作戰心理準備。

她說，為了防疫需求，政府把裁罰的金額提高，亦用各種管道提醒台人，千萬不要攜帶肉品入境。然而很多人不知道，豬瘟防疫網最關鍵的角色就是海巡署人員，他們要負責查緝走私、與漁民溝通宣導防疫資訊等。目前全台動起來、全力嚴防非洲豬瘟，政府的目標跟海巡人員的任務都是一樣的，就是要把疫情阻絕在境外，做好邊境防疫工作。

海巡隊長：務必扣留越界船隻

布袋海巡隊長李松樵匯報指出，自去年8月中國大陸發生非洲豬瘟疫情後，布袋海巡隊就依照海巡署政策，落實防疫教育訓練、漁民溝通宣導、全面防堵查緝等3大面向，全力防範疫情入侵，不讓海上產生漏洞及破口。

他說，布袋海巡隊要求海巡人員若發現大陸船隻越界作業，務必帶案扣留，並於12海里外完成艙間全面檢查，針對廚房、冷凍庫等設備詳加檢查，再將檢查結果註記在航行日誌備查。

（中央社）