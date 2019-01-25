【非洲豬瘟．有片】台陸委會推防疫廣告　籲民眾「守護台灣豬」

中國大陸非洲豬瘟疫情持續，台灣陸委會近日就推出最新的防疫廣告，時空穿梭到2038年，提醒民眾若不謹慎防疫，屆時「整個亞洲都沒豬了」、「豬肉比松露還貴」，引來網民熱議。

廣告時空穿越到2038年，一家人歡慶一塊難得的臘肉。（影片截圖）

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影片中，女主角拿著一條老闆送的臘肉回家，卻困惑不解這份禮品是甚麼。父母看到後卻驚喜地說：「這是臘肉阿，妳是立了甚麼大功」，並提到「以前大家沒做好非洲豬瘟防疫，整個亞洲都沒豬了」。女主角這才恍然大悟，「原來這就是比松露更貴的豬肉」。

隨後，父親熱淚盈眶地拿起臘肉，表示「太難得了，開酒來喝吧」，接下來則是3人坐在桌前看著盤中的臘肉，準備起筷享用。影片最後指出，「幸好這樣的噩夢還沒有成真，非洲豬瘟防疫，需要你我努力，千萬別做台灣防疫的豬隊友」。並提醒民眾不帶肉品回台、不網購肉製品、不參觀畜牧場，「守護台灣豬，一刻不馬虎」。

這段影片推出後，有網民認為廣告「超有哏」，還有人留言表示，「第一次覺得陸委會的貼文很棒」、「最喜歡爸爸拿臘肉摩擦臉那一段」。不過有網民覺得「這廣告想表達的故事很不錯，可是太短太快」「歐洲的非洲豬瘟多少年了，也沒見歐洲的豬滅絕啊」，亦有網民指出「跟政治無關，防疫儼然是全民義務，請各位看官別誤了重點。」

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