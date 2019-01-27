台男虛擬貨幣直銷吸六千萬　謊稱可購買性服務　警逮15人詐騙集團

台灣千蕎集團負責人林耿宏涉嫌透過下線，高價販售價值低微的虛擬貨幣「IBCoin」，至今已售出五百萬餘顆，獲利高達兩億五千萬元（約港幣約六千四百萬），許多被害人卻被騙光現金，還貸款欠下數十萬。刑事局將林等十五人逮捕，依詐欺和組織犯罪條例送辦，台北地檢署複訊後將林及集團另名負責人林若蕎聲押禁見獲准，其他人以五十萬元（約港幣約十三萬）不等交保。

本案是刑事局首度破獲「直銷式」虛擬貨幣詐騙案。警方本月七日和十九日發動搜索，在林男等成員住處起獲現金兩百餘萬台幣現金（約港幣五十萬）、保時捷（Porsche）、Benz等名車、名牌手錶和教戰守則等證物。林男等人供稱，他們確信「IBCoin」有價值，且看好之後會上漲，才推銷販售給民眾。

刑事局調查，林耿宏前年十月以人民幣兩百萬元（約港幣二千三百萬），在內地購買八千餘萬顆虛擬貨幣「IBCoin」，以無償或每顆一點五元台幣（約港幣四毫），販售給旗下十四名「下線成員」；下線成員以一顆五十到一百元（約港幣十三元至廿六元）的價格賣給民眾，宣稱會漲數十倍。

實際上「IBCoin」如「垃圾幣」，市場上毫無流通價值，即便有零星商家宣稱可以用「IBCoin」消費，還得先以現金支付七成以上的額度，並非可全額折抵消費。貨幣官網還聲稱可在成人娛樂網站或情色產業娛樂場所消費，但實際上沒有情色網站接受該貨幣。

「IBCoin」詐騙手法示意圖（聯合新聞網）

刑事局指出，三多名被害人指證，涉案成員多是年輕貌美的女性，大多先在Facebook發文，例如「以前騎機車，現在全部開雙Ｂ」、「去美國十四天、去歐洲廿五天」和「新辦公室買兩億（約港幣五千萬）」等語炫富，並稱目前尚有投資方案可以讓人參加，引誘被害人留言詢問後，便聲稱可以無風險投資，邀約被害人見面後招攬投資。

林男等人被控利用虛擬貨幣平台「以太坊」（Ethereum）賣貨幣給被害人，當被害人要求贖回虛擬貨幣，林男等人卻宣稱「等漲到一定程度後，再教導怎麼賣出獲利」，或以公司有團隊在操盤，有內線消息即將在國內交易所上架等語，誘騙被害人。許多人無法獲利，受不了背債，向警方報案。

主嫌Facebook炫富 曾獲國家品牌玉山獎

辦案人員發現，林嫌跟旗下成員常在Facebook上炫富，因擔任某直銷集團總顧問，去年旗下子公司產品獲國家品牌玉山獎最佳產品獎，林還代表上台授獎。

林男在Facebook上推銷「IBCoin」時還寫下：「我做人做事很靠譜……絕不做吸金詐騙盤」，勸網友「諸惡莫作，眾善奉行」。林指導旗下成員如何販售虛擬貨幣時，會告訴成員「一個年輕人出社會，一年就可買房」，還有如何說明資產配置。過去曾有民眾向媒體爆料他涉嫌詐騙，他在Facebook上嗆聲「請司法單位來查證。」

刑事局發現林的旗下成員也會在Facebook炫富，例如到希臘搭遊艇、乘坐阿聯酋航空商務艙，去美歐旅遊等資訊。集團另名負責人林若蕎也發文說，「一年前多數人都沒有存款，現在大家都破百萬」、「我會帶上所有人買車買房」，讓被害人深信真能賺錢。

刑事局表示，林男等人多是利用民眾對虛擬貨幣的資訊落差，民眾要買虛擬貨幣前應先看有無公開交易市場，或任何商業體承諾或保證貨幣的價值及貨幣可兌換的服務和商品，還有發行方有無公布可兌換產品的資訊與管道。

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