民主黨袁海文早上助「幣少爺苦主」開記招　晚上報稱接電話恐嚇

曾自稱炒Bitcoin起家、早前捲入深水埗掟錢風波的「幣少爺」黃鉦傑， 曾向大眾推介可挖出「Filecash coin」（FCC）加密貨幣挖礦機，近月更開班授徒炒賣。民主黨今日（6日）開記者會表示在兩個月內接獲逾廿宗求助，多名苦主稱蒙受龐大損失。 協助苦主追討損失的民主黨財經政策副發言人袁海文在晚上報稱接獲電話恐嚇，袁海文指一名陌生男子質問其是否「五行欠打」，又聲稱「會有一班兄弟會同我傾」，通話不足1分鐘便收線。袁海文指，雖然對方沒有透露姓名及聯絡方法，但估計與今日記者會內容有關。 不過，袁海文及後在個人facebook專頁提及被恐嚇一事時，有人卻疑利用「幣少爺」的facebook專頁「幣少爺-新世代礦業」在袁的帖文中留言，指「冇片冇圖冇錄音， 其實真係任你點吹都， 博同情爭取選票一流。」

袁海文協助苦主到警署集體報警，在今晚即接獲電話恐嚇。（洪嘉徽攝）

「五行欠打」、「有一班兄弟會同我傾」

民主黨財經政策副發言人袁海文表示，在今晚8時43分收到匿名電話恐嚇，一名男子致電多次質問他是否「五行欠打」，又指「如此多事，搞咁多嘢」，並指會「有一班兄弟會同我傾」。當袁海文即時查詢來電者姓名及聯絡方法，但對方未有回覆並隨即掛線，整個過程為時不足一分鐘。

袁海文強調，任何威嚇絕不能阻止民選議員為苦主們爭取公義、退款和賠償，也絕不會屈服，並會協助苦主到底。他指，恐嚇是嚴重刑事罪行，並已向警方反映有關事件，稍後會報警。

「幣少爺」FB專頁發帖文指「區議員博同情有前科」

袁海文晚上9時許在facebook發出帖文指自己遭恐嚇，而及後有人用「幣少爺-新世代礦業」名稱在袁的帖文留言，指「冇片冇圖冇錄音，其實真係任你點吹都得，博同情爭取選票一流」。

及後「幣少爺-新世代礦業」再次留言，提及民主黨成員林子健前年報稱被擄走及遭人在大腿釘20口釘書釘，惟警方事後反控林向警方虛報被擄一案。此外，「幣少爺-新世代礦業」專頁亦有發出「議員為求達到目的 引起市民注意 無所不用其極」的帖文，指「區議員博同情有前科，為咗爭取選票爭取民意，俾人恐嚇，俾人劫走都講得出」、「為咗份高薪厚職，有咩做唔出，笑死人」、「前車可鑑，又係民x黨」。