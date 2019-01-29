被陸關押最久台灣情報員楊銘中刑滿獲釋　入獄近20年終從大陸返台

據台媒《中時電子報》報道，因參與代號為「少康專案」計劃，被大陸關押近20年的台灣情報員楊銘中，上周刑滿獲釋，於1月23日從北京返回台灣。依慣例，楊銘中之後將向台灣軍情局作「任務歸詢」報告。據報楊銘中希望軍情局能恢復其上尉軍階，讓他榮譽退伍。

台灣軍情局。（資料圖片）

「少康專案」最後一位獲釋者

據《中時電子報》報導，楊銘中是被大陸關押時間最長的台灣情報員，也是「少康專案」最後一位獲釋的情報員。在1996年台海危機期間，大陸少將劉連昆為台軍情局提供情報，後遭大陸破獲處死，而擔任劉連昆聯絡人的楊銘中和姚嘉珍也相繼被捕。

據悉，楊銘中曾於2000年被判死刑，後改死緩兩年，再改無期徒刑，又改為20年，加上獲減刑數月，於今年1月刑滿。姚嘉珍被捕後與楊銘中一樣，先判死刑，後再減刑為20年，並已於去年中刑滿獲釋。

兩岸曾「換俘」 楊銘中不在其中

早在2009年，台灣前軍情局少將處長陳虎門就曾呼籲大陸釋放楊銘中等台灣情報人員。2015年11月「習馬會」前，台灣國防部宣布，兩岸曾進行被俘情報員的交換，其中2006年被捕的台灣軍情局上校朱恭訓與徐昌國獲釋，但楊銘中卻不在其中。楊銘中知道後，曾寫了一封7頁長信給陳虎門，表示十分失落。

楊銘中母親陳宜善生前亦透過各種管道向台灣政府及陸方陳情，希望楊銘中能提前獲釋，但最後未能成功，在其釋放前已經離世。

（綜合報道）