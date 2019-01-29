【被誣賣淫】空姐指疲勞轟炸3小時　長榮聲明：沒有不當約談員工

據台媒報道，最近有長榮航空空姐被誣指在荷蘭賣淫，不雅影片與照片外流，公司收到匿名檢舉信後約談該空姐。該空姐稱，在長達3小時約談中，主管不斷以套話方式，詢問她交友與感情狀況，如有無交過外籍男友、男友身上有無刺青等，致使其崩潰大哭。 長榮航空29日就此發表聲明，澄清「沒有不當約談員工」，員工「所有的假別有一定的申請程序」，以及「沒有禁止員工春節期間特休」。

該名空服員在桃園市空服員職業工會等單位陪同下到市府前抗議。（聯合新聞網提供）

另外桃園市空服員職業工會稱，當事人經醫生判定罹患急性壓力症候群，建議休養一周，工會要求長榮依據醫囑核給當事人工傷假。當事人則希望，長榮能給予其他有遭受身心創傷的當事人工傷假。

對於上述指控，長榮航空1月29日所發布聲明全文如下：

「一、長榮航空沒有不當約談員工

公司對於與工作無關的檢舉，都是基於保護員工及從旁協助釐清事實的立場進行關心，預防不實謠言擴大，並無不當約談之情事。

相關事件不僅損害當事人聲譽，也已影響在長榮航空任職的全體員工，所以公司在第一時間必須做出查證。公司約談目的意在查證，接到這樣的檢舉就火速向當事人做最直接的求證，避免謠言擴散讓當事人遭受到更大的傷害。此事涉關空服員的名節，公司已極盡小心謹慎之事。若過程中仍有未盡周延之處，公司將虛心檢討，但此制度仍有存在必要性。

對於影片事件，桃園市空服員職業工會直接訴諸社會大眾，造成更多人關注引發當事人更大的傷害，但卻要長榮航空基於保護空服員名節，小心謹慎所進行的查證作為道歉，其作為實難令人認同。同時，長榮航空也希望外界不要再誤信與散播不實傳言，對當事人再度造成傷害。

「二、所有的假別有一定的申請程序，依法核放

長榮航空全體員工申請特休、公傷假或是其他假別，都有程序規範，並會依法核放。

特定日期的休假申請，致有缺員派遣之虞，公司盡最大努力協商員工出勤，以確保航班運作無虞。針對未確認個人班表致缺勤的個案，公司已提供改補其他假別的申請流程，並持續溝通中。

所有員工申請公傷假檢附證明後，公司均會協助提出申請，並會依勞保局之判定核放。

「三、長榮航太沒有禁止員工春節期間特休

農曆春節期間為航空公司大眾運輸業之高峰期，為滿足社會大眾春節期間搭機之需求，長榮航太肩負航空運輸維修安全之責，基於維護飛機維修品質之要求，不因春節運輸高峰期而降低品質，故早與負責第一線維修工作之同仁協商於春節期間按班表出勤，但不會未經協商就拒絕同仁的休假申請。經查，雖有少部分主管在未完全清楚公司相關規定下，要求所屬在作業尖峰特定期間禁休特休，也經溝通確認後更正。」