逼擦屁股洋漢將再搭機　長榮曾被要求落實黑名單　空姐：心已死

台灣長榮航空公司一名空姐上周六（19日）遭一名體型壯碩的白人男子要求幫忙「脫褲子、擦屁股」，有長榮空姐今天（26日）再度向台媒披露指，涉事外籍乘客將於5月再次搭乘長榮航班由曼谷飛往台北，再轉往洛杉磯。空服員都控訴公司靠不住，令員工感到很絕望，只能求自保。

一名體型壯碩、須以輪椅代步的外籍男子本月19日搭乘從洛杉磯到台北的班機，當時他以右手開刀無法施力為由，要求空姐協助如廁。當時凜不僅要求空姐協助他脫外褲、內褲，裸露生殖器，甚至咆哮要求擦屁股，最後由座艙長幫忙完成。據轉述，該名外籍男子當時還曾呻吟：「umm...deeper deeper」。

事件中的空姐周一（21日）下午2時在空服職業工會陪同下現身憶述痛苦經歷；同時，由於涉事的外籍乘客從去年5月至今已至少3次提出無理要求，工會質疑未有落實長榮「黑名單」制度，要求公司協助提出性騷擾控訴。

不過長榮公司當時回應指，該名男子過往搭乘公司20次航班時均無異常，直到去年搭機時首次要求空服員協助如廁，當時空服員明確拒絕，他於是自行商請其他旅客協助。公司當時對於拒絕協助的空服員並未有任何責難或懲處。對於員工在是次事件所受委屈，公司鄭重表達支持及慰問；強調空勤組員並無協助如廁的義務，將會進一步瞭解涉事旅客之狀況，並正與美國律師研擬因應措施。

有長榮航空空姐日前爆料外籍男子要求幫擦屁股，淚訴公司未能保護員工權益。（資料圖片）

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有長榮空姐今天（26日）再度爆料，指該名男子又將在5月17日時搭乘長榮212號航班從曼谷回台北，接著再搭乘長榮12號航班飛洛杉磯；結果很明顯，空服員只能自保，「公司沒得靠，大家心已死」，基本的良知好像都不存在，「在公司沒有最低只有deeper，這種低級玩笑獻給誰不多說。」

爆料空姐還指出，去年12月31日還有另外一名南美陸戰隊男子在機上喝了五杯紅酒後，不斷發出聲響、唱歌、咆哮、出手打其他乘客、站在椅子上大罵髒話，前後耗了一個多小時；由於此人肌肉壯碩，最後出動4名乘客、3名組員才將他制服，過程中他不斷亂咬人，空姐因此被咬了2口。

當時空姐左手瘀青、右手留下齒痕跟血印，陸戰隊男卻不斷對空姐大吐口水，用粗魯的字眼辱罵，乘客則安慰空姐不要放在心上；到台灣後，空姐去醫院擦藥、驗傷，座艙長也向公司寫了報告，結果最令她心寒的是，公司就像沒發生這件事，沒有任何一通來電關心，全程都是她主動去詢問，但公司相關部門推來推去；讓她不禁思考，如果這件事發生在主管他們自己女兒身上，或他們自己被咬，他們會怎麼做。

空姐說，公司要求提供五星級服務，卻沒有花同樣成本保護或支持她們。這樣的遭遇讓其他同事都難過、生氣的哭了，指出「在大家養家餬口的後面，總是有各種不為人知的忍氣吞聲，知道我為甚麼說不要來考我們公司了吧」。

（聯合新聞網）