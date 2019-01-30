【生財有道】台男舉報亂丟煙頭月入2.6萬港元　網民：好賺想轉行

憑藉舉報亂丟煙頭行為，台灣一名男子竟月入超過10萬元新台幣（下同．約2.6萬港元），比一般打工仔薪水高出不少，吸引不少網民大呼「既然這麼好賺，改行算了」。

台男舉報亂丟煙頭月入10萬新台幣（約合2.6萬港元），不少網民大呼「轉行算了」。（網上圖片）

台灣苗栗縣環保局指出，亂丟煙頭罰款1200元（折合306港元），舉報獎金則是600元（折合153港元），扣除稅金每宗案件可實領480元（折合122港元），近年來尤以行車記錄器、密錄器為普遍，每個月約有10幾人舉報，案件數則有約500至800宗，其中有人單次就舉報100多宗案件。環保局指，當地頭份市、竹南鎮及苗栗市等人口密集地區，都出現專業的「舉報達人」，讓被舉報的民眾感到氣憤。

其中在頭份地區更有一名專業的舉報達人，從事「舉報工作」更長達7年之久，他所舉報的影片，幾乎都是違規者邊騎電單車邊抽煙，或駕車時打開車窗抽煙，他則一路用車cam跟拍，只要出現亂丟煙頭的情形，便會舉報。據悉，這名舉報達人每月獎金超過10萬元（約2.6萬港元），堪稱舉報達人裏的佼佼者，讓網民不禁直呼「既然這麼好賺，改行算了」。

苗栗縣環保局亦提醒民眾，別以為煙頭不會造成環境污染，有不少排水溝阻塞亦都是因為大量的煙頭所造成的，環境需靠大家維護，不要既弄髒環境，又損失錢財。