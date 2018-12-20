台男在女友電單車上裝GPS再恐嚇被起訴　面臨最高5年有期徒刑

台灣一名李姓男子為在掌握林姓女友的行蹤，竟在對方的電單車上安裝GPS定位追蹤器。林女將車送廠檢查時得知遭男友追蹤，質問對方卻反遭出言恐嚇，她無奈下報警求助。 台灣檢方偵辦後，今天依妨害秘密、恐嚇等罪嫌將李男起訴，他合共面臨最高5年的有期徒刑。

李男為掌握林女行蹤，於2017年將具有定位追蹤訊息通報功能的GPS定位追蹤器，安裝在林女的電單車上。（示意圖／視覺中國）

台灣台中地方檢察署起訴書指出，26歲李男與林女原為同居男女朋友，李男為掌握林女行蹤，於2017年將具有定位追蹤訊息通報功能的GPS定位追蹤器，安裝在林女的電單車上。

李男得以利用衛星定位方式得知林女行蹤，直到今年（2018年）1月22日，林女懷疑遭鎖定行蹤，將電單車檢查後才發現被安裝GPS定位追蹤器。

被揭穿後出言恐嚇：我不會讓你好過

林女向李男質問，李男卻接連自今年1月25日到30日間，以手機通訊軟件撥打或傳訊息向林女表示「你不要被我遇到，你爸真的豁出去了」、「你爸會拿槍打，我不會讓你好過」等語。林女心生畏懼，後向台中市警察局報案。

李男到案時，坦承安裝GPS定位追蹤器及言語恐嚇，台中地檢署檢察官今日依妨害秘密、恐嚇等罪嫌將他起訴。

據台灣刑法規定，利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位者，涉妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元（約8萬港元）以下罰金；以加害生命、身體、自由、名譽、財產，恐嚇他人涉恐嚇罪，可處2年以下有期徒刑。若兩罪罪成，他合共面臨最高5年的有期徒刑。