金門縣長訪陸晤閩官員談「新四通」　福建擬透過海底電纜供電金馬

繼兩岸的金廈通水儀式啟動後，據台媒《中央社》周三（30日）報道，大陸國家電網福建公司董事長陳修言表示，可通過海底電纜的方式，分別從廈門向金門供電、從福州向馬祖供電。 而就在兩天前，到大陸訪問的金門縣長楊鎮浯與福建省委書記于偉國會談，兩人會中談及了「新四通」（即通水、通電、通氣、通橋）議題。

國家電網福建公司董事長陳修言近日表示，可通過海底電纜的方式，分別從廈門翔安地區向金門供電、從福州連江縣向馬祖供電。（資料圖片）

報道稱，陳修言表示，該公司根據國家電網公司、福建省委省政府部署，已完成福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電方案的論證和容量準備，一旦聯網工程實施，即可供電。他還說，這個方案綜合考慮金門、馬祖當前狀況及遠期發展需要，計劃以柔性直流輸電技術，通過海底電纜的方式，分別從廈門翔安地區向金門供電、從福州連江縣向馬祖供電。

與此同時，金門縣長楊鎮浯30日結束4天3夜訪問大陸的行程。據台媒報道，楊鎮浯訪陸期間會見了福建省委書記于偉國。兩人討論了「新四通」的相關議題，並分別以「通水」為例，談論未來的方向。

楊鎮浯在會上表示，「四通上，水已經運作順暢，金門方面也對於兩岸協作的事情很慎重看待，不容努力被抹滅。」于偉國則說，「希望不要被政治操弄，通水是很好範例，其他三通也都是以民眾的公眾利益為優先。」

金廈通水儀式去年8月舉行。（聯合新聞網）

據此前報道，金門、晉江的通水已於去年完成，還在兩岸分別舉行通水儀式。另外，中共總書記習近平今年1月初在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上指示，應推動與金門、馬祖「通水、通電、通氣、通橋」，福建省多個部門便立即展開策劃「新四通」。

（綜合報道）