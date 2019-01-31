台灣鴻海董事長郭台銘開通Facebook專頁　打擊山寨帳號

台灣新聞
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台灣鴻海董事長郭台銘今天（31日）中午開通Facebook專頁，他在首篇貼文中指出，長期以來網絡上有眾多以他的名義開設的Facebook帳號，充斥許多似真似假的故事和言論。

郭台銘指出，他選擇以志業及人生信仰作為自己Facebook的基礎，把他認為應該廣為人知、推己及人的內容分享給志同道合的朋友們；他亦大力宣揚自己「以唱國歌、掛國旗為榮」的理念。

台灣鴻海董事長郭台銘Facebook專頁今天（31日）開張，稱將會分享他認為應該廣為人知的內容。（資料圖片）

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郭台銘說，社交網絡年代真假難辨成了大家的共同焦慮，他自己亦遭遇同樣問題，長久以來有許多朋友反映，網絡上流傳眾多以郭台銘名義設立的Facebook帳號，充斥許多似真似假的故事和言論。

郭台銘指出，他選擇以志業及人生信仰作為自己Facebook的基礎，把他認為應該廣為人知、推己及人的內容分享給志同道合的朋友們。他說，自己不一定是最成功的人，但相信他是在事業及志業上都盡最大的努力，奮鬥不懈的人。「我們相信，如果愈多人開創可能，盡其所能，生命無所受限，世界將會更美好。」

他還說，自己「以唱國歌、掛國旗為榮」，今年鴻海集團總務用同仁票選的款式製作幾款國旗帽，給參與活動的員工，以及來南港展覽館參觀鴻海嘉年華會的一般民眾朋友；今年鴻海尾牙他亦決定高掛中華民國國旗、領唱國歌。

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（郭台銘Facebook／中央社）

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