【姊弟戀】不滿晚上與他人出遊　台南漢勒斃女友分屍6大塊棄草叢

台灣再發生殺生恐怖分屍案，台南一名42歲張姓女子因感情糾紛，被30歲同居吳姓男子狠下毒手勒斃後再分屍，屍塊分裝多個黑色垃圾袋棄屍路邊草叢。 張女兒子上月底發現母親失蹤後報警求助，警方經調查後在周五（1日）將吳男拘提到案，周六（2日）被移送地檢署，全案依殺人罪嫌偵辦。

據了解，正就讀大學的兒子因多日未能聯絡到張女，遂於上月24日向警方報案。警方其後成立專案組調查，周五在台南市東區找到張女的白色私家車，並發現曾遭清洗乾淨，認定張女可能已經遇害。警方鎖定吳男涉有重大嫌疑，當晚將其拘提到案。

吳男到案後坦承犯行，並帶同警方前往棄屍地點。原來在酒店上班的張女與在工廠工作的吳男是「姊弟戀」，兩人相差12歲。事發在1月8日晚上，張女想與他人出遊，吳男苦勸阻止。兩人為此發生爭吵，結果醋意大發的吳男就憤而用雙手將張女當場勒斃。

吳男殺人後原想將屍體裝進行李篋後棄屍，但太大裝不下，遂於翌日外出買回來鋸子，在浴室將張女肢解。吳男將雙臂、膝蓋以下小腿鋸斷，又將軀幹分成兩半，合共6大塊，分裝進3個黑色垃圾袋後再放入白色透明整理箱。

吳男將整理箱放進張女私家車的車尾廂，帶到附近公園的草叢棄屍。但由於時值中午遊人眾多，吳男停車後一度離開，待晚上再折返。吳男最初想要埋屍泥土之中，可惜不斷有人經過，只好臨時改為3大袋屍塊直接棄於草叢中，整理箱則帶回家中丟棄。

吳男與張女是「姊弟戀」，兩人相差12歲。（吳男Fb）

吳男事後正常上下班，張女兒子發現失聯後報警，警方曾吳男接觸，當時他否認有看到人，也稱不知張女行蹤。及至周五，警方在東區找到張女的私家車轎車，與兒子一同會勘。兒子向警方表示，從未看過母親的車子如此乾淨，其後就在南區吳男另一名女性友人住處將其逮捕歸案。面對警方的拘票，吳男已眼神閃爍，被帶上警車終逐一供出整件事的經過。

（綜合報道）