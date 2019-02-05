【遊台注意】機師工會：900名華航機師或將新春期間罷工

華航勞資雙方紛爭持續，據台媒報道，華航機師擬於春節期間罷工。桃園市機師職業工會4日（周一）召開記者會表示，依據工會評估，罷工決議至少有500名華航員工支持，預計可發動900名華航員工，隨時都可進行合法罷工。

工會又提出包含疲勞管理、台灣籍機師升訓、禁止打壓工會、禁搭順風車條款等四大訴求，強調不再接受與華航「單獨協商」，除非有主管機關如交通部等單位見證，雙方才可能續談。

桃園市機師職業工會4日舉行記者會，工會代表與多位機師呼叫口號展現罷工決心。（《聯合報》）

工會指出，去年工會華航分會在罷工投票時所提出來總計21項訴求，內容早已公諸於世，絕大多數無涉金錢，而為訴求管理制度改善、升訓制度透明健全化、疲勞航班的調整等。但在去年八月底華航勞資雙方簽下暫時性協議時，華航對所有涉及管理制度與疲勞航班改善訴求，沒有任何一項接受，僅對唯一涉及金錢之訴求「有條件讓步」。工會質疑華航認為拿錢即可打發員工，讓工會不再堅持管理制度與疲勞航班改善等訴求。

華航：機師莫忘社會責任

工會又點名台灣交通部長林佳龍出面仲裁。交通部政務次長王國材則表示，林佳龍已請華航董事長何煖軒出面與工會協商，有狀況交通部再隨時介入。因華航是上市公司，除了交通部這個大股東，還有65%的民股，直接由交通部介入並不適合。

華航4日也舉行記者會，資深副總經理張揚、總經理謝世謙、資深副總經理高星潢出席說明，並承諾盡最大能力完成旅客輸運，呼籲機師不要意氣用事，應審慎思考，莫忘社會責任。

（綜合報道）