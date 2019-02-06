台思覺失調男　內衣店偷女人底褲斷正　竟當場脫褲熊抱女店員非禮

台灣新北市游姓男子疑似有嚴重戀物癖，去年在服飾店行竊女用內褲即衝出店外，女店員見狀追出店外搶回，游男心有不甘竟折返店內出手再偷，不顧店員揚言要報警，竟當場脫褲熊抱女店員，以下體磨蹭猥褻，女店員大聲呼救，正巧員警巡邏路過以現行犯逮捕。游男因罹患思覺失調症並有就醫證明，新北地院日前依竊盜罪判處2個月徒刑，可易科罰金6萬元（約1.5萬港元），另依強制猥褻罪部分，判處10個月徒刑，且服刑後須入醫療院所監護1年，仍可上訴。

判決指出，去年2月游姓男子前往永和區一間服飾店，假意詢問女用內褲價格後，趁女店員不注意之際，徒手竊取一件粉紫色女用內褲，轉身就要離去，為店員察覺追出店外搶回。

游男心有不甘立即尾隨女店員回到店內，不僅大膽再出手竊取桃粉色及粉綠色女用內褲各一件，甚至不理會女店員揚言要報警處理，又出手拿走櫃台旁一件白色女性內衣，「我真的要報警了。」聽到女店員再次警告，游男竟正面熊抱意圖不軌，女店員奮力推開才掙脫。

新北市游姓男子去年在服飾店偷女內衣褲被捕。（資料圖片／聯合新聞網提供）

色膽包天的游男仍不肯罷休，竟大言不慚對女店員說，「妳讓我親一下。」還脫下自己的長褲和內褲，衝上前抱住女店員並以下體磨蹭猥褻，得逞後又多拿店門口旁一件粉紅色女性內衣，才快步逃出服飾店，正巧巡邏員警路過，聽聞女店員大聲呼救，見游男手中還抓著4件剛偷來的物品，以現行犯當場逮捕。

新北地院日前依竊盜罪判處游男2個月徒刑，得易科罰金6萬元，強制猥褻罪部分，處有期徒刑10個月，法官考量游男2年前確經醫院診斷患有思覺失調症，仍具有思考形式障礙的病徵，擔心有再犯之可能，責令刑滿後須入相關醫療院所監護1年。全案仍可上訴。

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