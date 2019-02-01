逼空姐擦屁股胖洋漢要回美國　長榮表示仍會運送：人道考量

長榮航空發生外籍旅客要求空服員協助脫褲、擦屁股的事件，今天（1日）召開記者會說明，要列為拒載名單恐違反美國的反身障歧視條例，但長榮希望未來不再提供服務。對於回程，基於人道考量仍會運送。不過長榮對於旅客的訂位行程外流，是嚴重個資外洩問題已向航警局提告要求偵辦。

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長榮表示，由於美國有反身障歧視條例，若長榮拒載，美方會介入調查，調查的判斷不見得與長榮一樣，長榮將依法令判決去做。若依法不得不繼續提供服務，會請律師聯繫這名旅客，告知無法提供相關服務，務必有人陪同搭機。至於5月分的回程，長榮說，由於已經把旅客載到外站，基於人道考量仍將提供服務。

長榮表示，去年5月外籍旅客從北美、台北轉到東南亞，從北美-台北的路程上提出要協助如廁及擦拭，但空服員拒絕了。空服員報到回來，已將這名旅客列為「關懷名單」之一，只是精準比對出了一點點小問題。發言人柯金成說，姓名有無空格、逗點都影響精準度，所以沒有發現、事前告知。現在系統已修正確保不會再發生。

長榮說，旅客回程航班被公開，這是嚴重的個資洩露。已有其他旅客致電長榮，擔心個資外流，長榮已正式向航警局報案，希望警方協助偵辦，行程怎麼洩露。

長榮對整件事情感到遺憾、不捨、相關疏失會虛心檢討。現場5名主管於記者會一始也鞠躬道歉。

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