【濃煙四起】台桃園物流公司倉儲起火　6越南移工1死1命危4仍受困

台灣桃園市觀音區嘉里大榮物流公司今天（2月6日）上午10點多傳出火警，大火截至下午3時仍在悶燒，消防救出2名越南籍移工（移居勞工，即外勞），其中1人經送醫後不治，另1人仍命危待觀察，但同行仍有3男1女失聯中。 消防指出，倉儲今由外包公司派遣5男1女共6名越南籍移工施作冷凍冷藏作業，是否操過不慎引燃大火仍待釐清。

台灣桃園市觀音區嘉里大榮物流公司今天（2月6日）傳出大火，消防持續搜救中。（桃園市消防局）

桃園市政府消防局表示，上午10時19分接獲報案指出，位於觀音區桃科二路的嘉里大榮物流公司傳出火警，消防局第三大隊立刻前往救災，前後並調遣39輛消防、救護車，共103名消防人員前往救援。

消防局指出，現場為5樓鋼骨建築，起火點囤放大批物品，消防持續做外部灑水降溫，初步評估該結構暫無倒塌危險，上午11點同仁從內部陸續救出2人，但救出時均失去呼吸心跳，其中一名30歲越南籍移工經搶救後，在下午宣告不治，另一名35歲越南籍移工雖恢復生命跡象，但並未脫離險境；另有4名移工疑受困現場，由於廠房內部持續高溫，無法貿然入室搜尋。

觀音區大潭里長彭明聰指出，今天一早10點多聞到燒焦味，後來聽到連續好幾聲爆炸聲，由於火勢猛烈，整個廠房幾乎都陷入火海，好幾個外籍移工都聯絡不上，擔心還受困在廠房裏面。

彭表示，嘉里物流場才到觀音設廠開業幾個月，沒想到短時間內就傳出火警，現在整個大潭里都籠罩在濃煙中，火勢仍然猛烈，現場消防員持續灑水灌救，但擔心整個廠房塌陷，也不敢貿然進入，目前事故現場仍在搶救中。

（綜合報道）