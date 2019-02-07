韓國瑜過年赴峇里島度假　遭台公共電視「公審」惹議

在台灣，高雄市長韓國瑜新春前往印尼峇里島度假，公共電視旗下的台語頻道「公視台語台」隨即在Facebook轉發這則消息，有網民在帖文下方質疑韓「不留在高雄消費」，公視則回應暗諷韓「他這半年『消費』得不夠多嗎？（SHOPPING）」「拚經濟啊，搞不好等等有東西要賣過去」等。 事件旋即引發網民熱話，有網民認為公視「炮火猛烈」「撿到槍」，但亦有意見指，公視此舉違反公共媒體的中立原則，有公器私用之嫌，更指出台文化部長鄭麗君近日推動的《公共媒體法》一旦通過，公共媒體恐淪為執政黨的統治工具。

韓國瑜日前在高雄市政府四維行政中心派發利市。（聯合報）

「公視台語台」Facebook專頁日前發布新聞快訊，指「高雄市長過年要去哪？根據中天新聞獨家，他們全家、以及許淑華將去峇里島四天。」有網民在帖文下方留言回應「笑死，結果不留在高雄消費」，公視小編則一語雙關的回應「他這半年消費得不夠多嗎？（SHOPPING）」另有人問「不是說要找人到高雄玩嗎？結果自己跑去峇里島？」小編則回覆「拚經濟啊，搞不好等等有東西要賣過去」。

公視小編越玩越上癮，接著又發表長篇回應指，若他在「友台」工作的話，會在韓出訪前寫下新聞標題「機場捕獲野生韓總！ 拍照握手來者不拘」「韓總大喀當地美食 並積極引進高雄」「韓總回到機場 提出最新想法」等。

事件引發網民熱議，許多人留言「小編想跳槽嗎？」「小編過年炮火一樣猛烈」不過也有人認為公視小編藉由工作偷渡政治傾向，「甚麼時候公視也有政治色彩了？」正反兩方持續數日論戰，公視終於在周二（5日）晚間發文回應上述指責，稱「韓總要去哪邊我管的到嗎？」認為批評者被錯誤資訊「餵養」。

值得留意是，台灣文化部長鄭麗君近日大力推動《公共媒體法》，稱要將公共電視所屬的公媒基金會，與台灣中央廣播電台、中央通訊社合併，以達致「民主深化」。台灣傳媒人李志德在Facebook指出，今次事件只是公共媒體法的「恐怖預演」，因為新法將把公共媒體董事會和董事長的任命權「直接交給行政院長」，而不是現行比較接近「專業群體審議」的遴選制，「而且四年任命一半，周期和總統、立委選舉相同。」

台灣公共電視（簡稱「公視」）是依照《公共電視法》成立，獨立經營、不受干涉且全民共同擁有的非營利公共媒體，其原則是完整提供資訊，公平服務公眾，以及保障弱勢團體之權益等。

（綜合報道）