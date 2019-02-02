上海台辦主任李文輝春節後訪台晤韓國瑜　陸委會：僅限在台北活動

據台灣傳媒報道，上海市台辦主任李文輝計劃趁農曆新年後參加台北燈會，與高雄市長韓國瑜會晤。台灣陸委會今天（2月2日）透過書面說明指出，本案為台北、上海城市交流活動，因此僅同意當事人在台北活動。

上海台辦主任李文輝受台北市政府邀請，將於春節後訪台，台灣陸委會稱僅同意其在台北活動。（資料照 ／中新社）

陸委會指出，上海市台辦主任李文輝等人受台北市政府邀請，將於2月16日至19日到台北市參加台北燈會及拜會相關企業、媒體，已經聯審會審查同意。

另據台灣《自由時報》報道，李文輝已透過國民黨高雄立委陳宜民牽線，有意藉訪台機會前往高雄與韓國瑜會晤，並循過去與台北市「雙城論壇」的模式，促成與高雄的「雙港論壇」。

對此，陸委會指台北市政府原本提交的7天行程中，的確包含前往中南部等相關行程，然該案是台北與上海的城市交流邀請活動，相關中南部交流行程與城市交流並無關聯，因此經台北市政府調整行程，改為在台北市進行4天城市交流活動，聯審會才審查同意。

圖為李文輝2018年12月抵台參與上海台北雙城論壇。（聯合報）

值得留意是，李文輝早前曾因捲入「台大新歌聲事件」而遭陸委會拒絕訪台。陸委會當時回應，李文輝來台頻率較高，在台灣內部引發不少爭議，因此聯審會綜合考量後不允許他入境。不過他去年12月再度獲准訪問台灣，受台北市政府邀請出席該年度的雙城論壇。