台男逼智障女友玩SM　蠟油燙傷其下體　辯稱「玩過火」判囚7年半

台灣嘉義市一名男子阿華與患有心智障礙的女子小芳交往期間，侵入小芳住處，待小芳回家後強逼為他口交，再點燃蠟燭滴油在小芳身上，令小芳遭熱蠟油燙到痛哭。阿華辯稱兩人只是「SM遊戲玩過火」，不是故意凌虐女友，但仍遭台南高分院依法判囚7年6個月。

台惡男用蠟油燙傷女友下體，辯稱「SM玩過火」，不過現時售賣的許多SM情趣蠟燭採用低溫工藝，燃點較低不致燙傷人體。（網上圖片）

判決指出，2016年9月2日凌晨，阿華到女友小芳位於嘉義市的住處客廳等候女友，小芳回家後，他便把小芳拉進房間內恫嚇「如不聽話，就要殺掉她」，小芳嚇得不得不就範，阿華先強脫女友的衣褲摸胸，再脫去自己褲子，強迫為她口交。

阿華變本加厲、跨坐到小芳身上，壓制女友的掙扎反抗，接著點燃蠟燭，將熱蠟油滴在小芳身體上，小芳下體在內多處被燙傷，疼痛、嚎啕大哭。阿華在施逞性侵暴行後騎電單車逃離；小芳隨即趕往驗傷，並向警方報案。

阿華接受訊問時辯稱，兩人當時是在玩「滴蠟燭遊戲」，並非刻意將熱蠟油滴在對方身上，可能是自己玩得太過火，小琪因皮膚疼痛才提告。

不過二審法官查明，阿華確以熱蠟油滴虐女友，還滴燙燒灼女方下體，手段殘忍，是惡質凌虐強制性侵，雖然被告事後向女方道歉、給付部分補償金，仍不予以輕縱，判處7年6個月徒刑，但此案還可上訴。

（自由時報／中時／三立）