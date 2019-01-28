【色字頭上】台男唱K召「陪唱」遭指控性侵　拒賠2萬被追斬斷兩指

台灣新北市一名鄭姓男子日前召傳播妹（「陪唱」）到KTV陪酒，事後被控性侵，昨天雙方在蘆洲區談判破裂，鄭男拒付台灣8萬8千元（約港幣2萬2千元）和解金遭砍斷兩指，開車擄走載到三重區遺棄，台灣警方當場逮捕4名疑犯，26日深夜再逮捕另3人到案，七名疑犯已全數到案，偵詢後依殺人未遂、妨害自由罪嫌移送法辦。

台灣警方逮捕7名嫌疑犯，偵詢後移送法辦。（聯合新聞網）

台灣警方調查，這起案件發生在20日，鄭男召傳播妹到蘆洲好樂迪陪酒，事後疑似性交易，但女方指控疑遭下藥載到汽車旅館白嫖，曾到板橋警分局提告性侵，但因酒醉沒有完成報案手續，鄭男則指控性交易後無端被提高價碼，拒付產生「消費糾紛」。

鄭男昨天下午與「傳播經紀公司」（小姐們的經理公司」）約到蘆洲區長榮路談判，因拒絕8萬8千元台幣（約港幣2萬2千元）和解金，在街上被砍斷2支手指，背部、後腦也有刀傷，強押上車擄走，載到三重區中正北路遺棄，鄭男向附近檳榔攤求救被送醫急救，暫無生命危險。

台警方當時趕抵鬥毆現場，現場逮捕「傳播經紀公司」的38歲杜姓、26歲陳姓、27歲許姓、27歲葉姓男子，26日深夜11時許再逮捕19歲呂姓、25歲李姓、25歲曾姓男子到案，依殺人未遂、妨害自由罪嫌偵辦。

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